Todos los integrantes del grupo Enigma Norteño se contagiaron de coronavirus

Entre risas, los músicos dieron a conocer esta noticia

Dicen que sospechan del grupo Firme, con quienes grabaron un video

Parece que se trata de una broma, pero no es así. Todos los integrantes del grupo Enigma Norteño se contagiaron de coronavirus, y entre risas, dieron a conocer esta noticia. Además, los músicos comentaron que sospechan del grupo Firme, con quienes grabaron un video.

Con más de 5 mil reproducciones hasta el momento, el video en el que los integrantes de Enigma Norteño dieron a conocer que se contagiaron de coronavirus, está disponible en la cuenta de Instagram de Chamonic, que retomó una entrevista que dieron los músicos al programa Suelta la sopa.

“La verdad es que no sabemos a ciencia cierta cuándo fue porque anduvimos desde el inicio de la cuarentena trabajando y haciendo música aquí desde nuestro estudio y todo y siempre nos veíamos, entonces dicen que eso se puede agarrar donde sea, aquí lo pudimos haber agarrado, entonces, no sabemos”.

Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, dijo que sacaron cuentas y, a raíz de la grabación de un video que tuvieron (con el grupo Firme) y donde hubo mucha gente, empezaron a salir los casos positivos en la agrupación.

“Nunca supimos si (los miembros del grupo Firme) se contagiaron o no nos dijeron. Si llevábamos (cubrebocas), pero ya después de un tiempo se nos olvidó y empezamos a pistear y bye”, expresó Ernesto Barajas, provocando las risas de sus demás compañeros.

A la pregunta de si algún miembro de sus familias se contagió de coronavirus, el músico aseguró que su esposa se contagió, además de que sus hijos tomaron medicamento: “Dice el doctor que no lo iban a sentir, pero se les dio tratamiento también y mi esposa si sintió todo, perdió el gusto, el olfato, le dio calentura, ella si tuvo más de todo”.

“Que triste que todavía lo toman a juego”

Algunos usuarios de esta cuenta de Instagram notaron que los integrantes de Enigma Norteño dieron a conocer que estaban contagiados de coronavirus entre risas.

“Que triste que todavía lo toman a juego”, “Esto no es un chiste, ya han muerto unos cuantos en su género por esta enfermedad”, “Irresponsables”, “Si lo toman como juego y eso si sacó de onda a los del programa de Suelta la sopa”.

En otra publicación, sorprendió que la esposa de uno de los integrantes de Enigma Norteño desminitó que todos los integrantes del grupo se hayan contagiado de coronavirus: “Es mentira, solo fueron 3 y nadie contagió a la familia, soy esposa de uno de ellos”, a lo que otra persona respondió: “Pues diles a ellos, para qué andan diciendo de que todos se enfermaron”.

“En mi familia no hubo contagios… él fue asintomático, gracias a Dios, y se realizó la prueba para no ser irresponsable después de juntarse a grabar con varias personas de trabajo, se aisló y no anduvo regando el virus”, aseguró la esposa de uno de los músicos.

