A través de las cuentas de Instagram de ‘Chisme en Vivo’ y ‘Chica Picosa’, se puede ver un impactante video en pleno San Valentín, en un restaurante de Guadalajara, Jalisco en México donde Christian Nodal está junto a María Fernanda, su ex novia, por lo que las especulaciones no se hicieron esperar.

María Fernanda Guzmán es la ex novia de Christian Nodal y es una rubia de Guadalajara con quien compartió muchas vivencias, pero terminaron hace tiempo, aunque se supone siguieron teniendo buena relación, pero ¿fue ella la causa de la ruptura de Belinda y el cantante?

Que si fueron deudas, que si ella se aprovechó de la economía de él, que si la familia estaba involucrada, que si terceros en discordia provocaron infidelidades entre la pareja, han sido de los rumores que se han dado desde que se anunció la separación, pero ahora, un video demostraría que supuestamente Christian Nodal pasó San Valentín con su ex novia.

Cuando en sus transmisiones en vivo se juraban amor eterno y estaban más felices que nunca, la relación (y compromiso) de Belinda con Christian Nodal llegó a su fin y ahora ambos están embarcados en especulaciones sobre las causas del rompimiento; ¿fue por una tercera en discordia? Aquí entra la ex novia del intérprete de ‘Adiós Amor’.

Belinda dejó un mensaje muy sentido en sus historias de Instagram respecto a su rompimiento: “Estos días han sido difíciles, ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho…”, escribió.

“No lo podemos confirmar, pero hay unas imágenes de Christian Nodal cenando, fumando, con su ex, en un restaurante, el día de San Valentín, estas fotografías que nos hicieron llegar, y a la distancia se ve esta parejitas…”, fue lo que dice Elisa Beristain antes de precisar que días atrás, la chica había dado ‘señales’ de tener ‘algo’ con el cantante de nuevo.

En las imágenes presentadas por ‘Chisme en Vivo’, se puede ver a una pareja cenando en un restaurante, pero al hacer acercamiento se alcanza a percibir que se trata de Christian Nodal junto a una chica rubia, quien aparentemente sería su ex novia María Fernanda Guzmán.

“Sí sabíamos que Christian estaba en Guadalajara, la chica es de Guadalajara… a ver, puede que vuelva con su ex novia para el Día de los Enamorados porque necesita apapachar el corazón, puede ser que se haya distanciado de Belinda mucho antes que lo anunciaron, se habla que Belinda estaba coqueteando con un empresario italiano, es decir, creo que esto estaba podrido desde hace tiempo”, precisó por su parte Javier Ceriani.

“Días antes habíamos tenido a esta mujer, a la ex, cantando una canción de Christian Nodal y al lado de ella estaba el amigo y trabajador de Christian”, aseguró Elisa Beristain quien deja entrever que probablemente ya tenían días juntos, aunque el anuncio oficial de la separación con Belinda se dio hasta recién.

“Pero bueno, no meto las manos al fuego por ninguno puede que si!”, “Pues que mal por ella si vuelve con el plato de segunda mesa”, “Y todavía le tiran a Belinda..Y si es la Ex qué feo qué nomás te chiflaron y saliste corriendo”, “Pues el dijo que cada uno decidiera vivir su proceso de separación como quisiera”, comentaron más personas.

Las críticas por el video de la supuesta cena en el Instagram de Chica Picosa ‘ardieron’: “No la dejó por Belinda ellos terminaron mucho antes, yo la sigo a ella desde hace mucho y cuando terminaron mucho tiempo después pasó lo de TV Azteca”, “Si fuera un pobre ruin, no volviera con él después que la dejo por la bella de Belinda”, “Yo creo que ya empezaron una gran campaña el equipo de Belinda para culpar a Nodal y limpiar la imagen de ella, en ese video o foto no se ve nada y tambien tv notas dice que la engaño con la ex”.

¿El supuesto video con la ex, es mentira?

La gente no paró de especular sobre la pareja: “pues tal vez es foto vieja no se le mira la mano tatuada”, “Wow son canijos los hombres, acaba de terminar y ya anda cenando con la ex”, “Según dicen que ya regresó Nodal con su ex novia”, “Pues que mal por ella, todavía le hacen lo que le hacen y regresan con él”.

“Seguro Belinda le puso el cuerno”, “Yo sé que el Nodal engordó, pero este no se parece a él le faltan tatuajes y creo que le sobra ese reloj en la muñeca, si se dan cuenta Chris casi no usa reloj”, “Y lo peor del caso es que la gente ignorante lo cree, saben que todo esto lo inventan para desviar el verdadero motivo que fue EL INTERÉS DE LA PREPAGO BELINDA!”, sentenciaron más personas. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA SUPUESTA CENA DE NODAL CON SU EX NOVIA (Minuto 36).