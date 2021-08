A los habitantes de el sur de Alemania se les advirtió sobre la situación que aconteció en los meses anteriores, por lo que se mencionó que en los próximas semanas serán vacunados. Las autoridades no han podido salir del asombro que causó la noticia, argumentando que no podían creer lo que sucedió con esta enfermera y la postura que puso en peligro a más de 8,600 personas.

“Hoy tuve el triste deber de informar a unos 8600 posibles afectados que no se puede descartar que entre ustedes también se encuentren personas que en su fecha de vacunación también pudieron recibir una solución salina en lugar de vacunarse.”, se lee en la primera parte del comunicado que compartió en redes sociales, explicando lo que había acontecido en cuestión de la situación de la enfermera. Archivado como: Enfermera inyectó solución salina

La noticia se transmitió rápidamente, recibiendo las quejas de las personas que si se habían sometido a la campaña de vacunación y que pertenecían a esta zona de Alemania. Al ver que las quejas no paraban, el concejal local hizo un post en redes sociales, comunicando su sentir por dicha noticia.

El concejal también mencionó su sentir ante la noticia que recibió, por lo que no dudó en extender su apoyo y solarización con las víctimas de la enfermera quién decidió no administrar correctamente la vacuna contra la Covid-19. En el post de Facebook, explica que harán lo posible para compensar dicha acción.

“Que tengamos que lanzar este llamado me afecta mucho, porque muchos de nuestros ciudadanos no tienen ahora la vacuna que les correspondía.”, mencionó a través de redes sociales, causando una gran conmoción ante las personas que asistieron a dicho centro de vacunación y que ahora, tendrán que volver a vacunarse. Archivado como: Enfermera inyectó solución salina

Por ello, las quejas no han parado de llegar, cuestionando a las autoridades alemanas por este colosal error que llevó a más de 8,600 personas a recibir una vacuna que no contenía los componentes correctos y también a pensar en cuantos casos existirán sin que ellos estén enterados, por lo que en redes sociales han mostrado su descontento por dicha información.

“Era escéptica a las vacunas”

¡Lo irónico de este caso es que la enfermera es anti vacunas! El motivo de la enfermera, que no se conoce su identidad, no estaba claro, pero había expresado opiniones escépticas sobre las vacunas en las publicaciones de las redes sociales, dijeron los investigadores de la policía. Por ello, no se ha dudado que su creencia haya influido en que la situación pasara.

La joven, que aún permanece en el anonimato, tendrá que tener una muy buena razón para evitar que miles de personas la acusen; si bien, no puso sus vidas en peligro por inyectarles solución salina, si lo hizo al dejarlos desprotegidos ante el terrible virus que aqueja a la humanidad y que en este último años ha causado la muerte de millones de personas.