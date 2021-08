El diario New York Post contó el miércoles la historia Allie Rae, de 37 años, una enfermera de una Unidad de Cuidados Intensivos en el área de Boston y madre de tres hijos quien se vio obligada a dejar su trabajo después de que los empleadores descubrieran su oficio secundario: una cuenta en la página de OnlyFans con 69,000 seguidores cuya cifra sigue en ascenso.

“Publiqué como dos fotos e hice que la gente se registrara durante probablemente dos semanas sin que yo publicara nada, solo esperaban ansiosamente mis publicaciones”, expresó Allie Rae a The Post, quien agregó que su esposo, con quien se casó a los 18 años, también se involucró en la grabación.

El tema alcanzó un punto álgido la primavera pasada cuando el grupo de seis colegas rastreó la página de Allie Rae en OnlyFans y se suscribió para tomar capturas de pantalla y enviárselas al personal administrativo del hospital, relató el New York Post.

Después de dejar ese trabajo de casi una década, lo que comenzó como dinero fácil pronto se convirtió en el oficio de 9 a 5, solo que con un nivel salarial mucho más alto. Ahora Allie Rae, oriunda de Texas y devota fanática de los Boston Bruins y los Minnesota Gophers, calcula un ingreso mensual de 200 mil dólares desde que abrió al público, le dijo a The Post.

También compartió con el New York Post un consejo sobre cómo empezar a ganar dinero con el cuerpo: “En primer lugar, si estás en una relación, debes asegurarte de que sea sólida la comunicación con tu pareja, eso es clave. Lo último que quieres hacer es comenzar algo y darte cuenta de que el compañero no estaba completamente de acuerdo con eso. Mi esposo y yo, afortunadamente, tenemos una gran relación”.

“Es un trabajo de tiempo completo… trabajamos muy duro, las chicas que tienen éxito así en OnlyFans, no solo publican y luego se van a cenar y a una fiesta”, dijo Rae, quien mencionó que le dedica más horas a este oficio que las que le dedicaba a la enfermería.

Según la reseña del New York Post, en lugar de ser impulsiva con su nueva fortuna, Allie Rae está usando el dinero de OnlyFans para pagar préstamos estudiantiles, invertir en propiedades de Florida para que su familia se establezca y encontrar “un buen calculador de impuestos”, ya que sus ingresos se encuentra en un nivel superior.

También es importante, advirtió, prepararse y estar en paz con el “peor escenario” de exposición no deseada. “Es posible que se filtren tus cosas, es posible que tu familia se encuentre con esto”. A su vez, Allie Rae dijo que tuvo una conversación con sus dos hijos mayores (de 17 y 18 años) sobre su sensual oficio. “Estaban preparados al menos para eso”.

Allie Rae es veterana de la Marina de EEUU

Allie Rae, una veterana de la Marina de Estados Unidos quien una vez estuvo radicada en Minnesota, donde conoció a su esposo, está buscando diversificarse en el podcasting y coaching para quienes desean explorar un tipo similar de liberación.

“Soy una mujer educada, esposa, madre, sigo siendo muy leal a mi marido, soy una muy buena madre. Creo que hay un estigma de que eso no es lo que ves en OnlyFans. Hay muchos de nosotros y realmente me encantaría hacer un impacto en eso. Ha sido un viaje realmente loco”, manifestó Allie Rae al New York Post.