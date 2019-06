Página

1 de 4

Se destapó la verdad sobre el estado de salud del viudo de Edith González

La periodista Mara Patricia Castañeda fue la encargada de revelar la noticia

Los internautas no tardaron en aparecer con varios mensajes

Viudo Edith González está bien. Tras el lamentable fallecimiento de Edith González, muchos rumores surgieron en torno a las personas cercanas a la actriz.

Dentro de las especulaciones, se dijo que su viudo, el empresario Lorenzo Lazo, padecía cáncer.

Todo esto sucedió en el programa ‘Hoy’ cuando se dio la noticia y fue precisamente la periodista Mara Patricia Castañeda quien reveló la supuesta enfermedad del viudo de Edith González.

Sin embargo, en un giro inesperado, la coordinadora general de Televisa Espectáculos llegó al foro del programa ‘Hoy’ para brindar una disculpa a Lorenzo Lazo, viudo de Edith González, así como a su familia.

“Es la primera vez que me ocurre, y me avala una historia de más de 30 años de trabajo constante en el espectáculo en México. Las fuentes no eran las correctas”, comenzó diciendo Mara Patricia Castañeda.

Y agregó: “Vengo a ofrecer una disculpa pública al señor Lorenzo Lazo y a su familia, y por supuesto en memoria de Edith González, porque el señor goza de completa salud, cosa que me alegra, que esté completamente bien, el señor no padece ninguna enfermedad, así que desde aquí una disculpa muy sincera al señor Lorenzo Lazo, repito, y a su familia también y así como dimos la noticia del fallecimiento de Edith González, así también hay que tener cara para disculparse cuando algo no es correcto”.

Posteriormente, Andrea Legarreta cuestionó a Mara Patricia sobre si la falsa noticia de Lorenzo la recibió también el día del deceso de González, a lo que la periodista explicó: “esa información la conocemos desde hace ya más tiempo”.