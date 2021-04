Frida Sofía revela cómo inició el conflicto con Michelle Salas

Las comparaciones entre Frida y Michelle Salas detonaron el distanciamiento

‘Por mustia’, por eso inició la rivalidad con Michelle Salas, dice Frida Sofía Frida Sofía pleito. Entre las revelaciones que realizó Frida Sofía al programa de espectáculos De Primera Mano, la hija de Alejandra Guzmán habló sobre cómo inició el conflicto entre la fashionista Michelle Salas, hija de la cantante y actriz Stephanie Salas, sobrina de Alejandra Guzmán. Durante la entrevista que ha causado gran revuelo por las confesiones que realizó la hija de Alejandra Guzmán, donde declaró que su abuelo la tocó cuando tenía cinco años, Frida Sofía también narró otro tema que en el año 2019 fue otro gran escándalo, su enemistad con Michelle Salas. Frida Sofía pleito: Los primeras polémicas declaraciones Fue en el año 2019 que la hija de Alejandra Guzmán sorprendió a propios y extraños al dar a conocer que no mantenía una buena relación con su sobrina Michelle Salas, pues Frida Sofía aseguró que estaba “harta” de las comparaciones. “No me gusta que me comparen con alguien que ni siquiera conocen y no voy a dejar de hablar de eso hasta que se me pegue mi gana, porque estoy harta de que me comparen con esa señorita que nada más se pone los moñitos. Si creen que es tan elegante, por qué no van e investigan, yo no digo (como ella) ‘hoy sí voy a ser lesbiana para que me compren una bolsa’, ¡no! Yo digo la verdad”, escribió Frida Sofía en sus redes.

Frida Sofía pleito: Los insultos continuaron “Yo no sabía que era muy elegante revolcarse con el mánager de tu papá, ¿verdad?, ¡qué elegante!”, fueron otras de las polémicas palabras que lanzó Frida Sofía al hacer referencia al escándalo que relacionó a Michelle Salas con Alejandro Asensi, ex mánager y brazo derecho de Luis Miguel. Por su parte, la primogénita de Stephanie Salas, declaró: “En verdad no tengo ningún comentario porque creo que, no sé, no es relevante porque el amor va más allá y la familia va más allá y, yo no tengo por qué hablar mal de nadie”. La modelo siempre trató de evitar el tema y en sus redes sociales y solo ha dado pocas declaraciones al respecto.

Frida Sofía pleito: Michelle Salas dice que no le tiene rencor Una de ellas fue la que recoge Infoabe, que publicó que Michelle Salas aseguró que no le guarda rencor Frida: “Mi amor, a mí me encantaría (convivir con ella), pero si ella quiere. No soy una persona rencorosa, si algo define mi personalidad es que no soy rencorosa, pero de verdad de mi boca nunca va a salir algo hiriente o malo hacia alguien”. Las menores de la dinastía Pinal han llevado su carrera de manera muy distinta. Aunque se criaron juntas, al pasar de los años las diferencias entre ellas se hicieron más notorias, una prefiere mantener su vida privada alejada de los reflectores, y la otras es conocida por sus constantes conflictos con su familia y con distintas personalidades.

Frida Sofía pleito: Siempre las comparaban La rivalidad entre Frida Sofía y Michelle Salas volvió a ser tema de conversación en la entrevista que la hija de Alejandra Guzmán concedió a un programa en México, al ser cuestionada del por qué no se llevaba bien con Salas la respuesta fue la siguiente: “Por mustia, no fue de repente, llevaba toda la vida. Toda la vida han sido las comparaciones, de que Michelle es una dama, de que Frida es el borrego negro de la familia, y Frida es la discordia de las Pinal, pero no, así no es ella y así no son las cosas”.

Frida Sofía pleito: Portada de revista empeoró todo La hija de Alejandra Guzmán relató que todo empeoró cuando iniciaron las comparaciones entre ellas cuando Frida Sofía fue la portada de la revista Playboy en el año 2015, “ahí fueron las críticas más duras”, reiteró durante la conversación. “Alguien me dijo que qué opinaba de que Michelle había dicho que yo era más de Playboy y ella de Vogue. Y yo ‘pues sí, pero quién tiene la portada’. Uy, y ahí empezó. Tampoco estoy mintiendo”, relató al programa de espectáculos De Primera Mano. VER VIDEO AQUÍ

De las Pinal solo quiere ver a su abuela Silvia Frida Sofía aseguró que no ha vuelto a ver a Michelle Salas y no le interesa, recalcó que de la dinastía Pinal solo le interesa ver a su prima Gordana (hija de Luis Enrique Guzmán) y a su abuela Silvia, pero “mi abuela vive en Televisa, literal dijo entre risas, amo a mi abuela Pinal, ella es todo un personaje, la amo”. Para cerrar ese tema la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, recalcó que por el momento no le interesa arreglar las cosas con Michelle Salas o tener algún tipo de convivencia. Por su parte, la hija de Stephanie Salas no ha emitido alguna declaración al respecto.

Ajenas al problema de la familia Guzmán Frida Sofía pleito. Mientras los nombres de Frida Sofía, Enrique y Alejandra Guzmán están en boca de todos, Sylvia Pasquel, Stephanie Salas, Michelle Salas y su hermana Camila Valero han decidido permanecer calladas y no dar ninguna declaración al respecto. Según publicó El Heraldo de México, a la que se le vio recientemente fue a Stephanie Salas quien declaró a la prensa tras la salida de un restaurante de la Ciudad de México: “Es una situación sensible, quiero mantenerme lejos de cualquier aclaración”, dijo antes de evitar más preguntas.

Michelle continúa en su mundo Por su parte, Michelle Salas continúa muy activa en sus redes sociales en donde muestras a sus seguidores sus mejores outfit y lo mejor de sus viajes. Según muestra en sus fotos, la también modelo se encuentras actualmente en España trabajando para reconocidas marcas de ropa. Frida Sofía pleito. Michelle Salas ha realizado colaboraciones con importantes marcas como Tous, Carolina Herrera, Dior, Gucci, Dolce & Gabbana, entre otras. También se ha convertido en un referente de la belleza y siempre sube material para que sus seguidores conozcan como se mantiene bella.

El escándalo que envuelve a la familia Guzmán Después de que Frida Sofía confesara que su abuelo Enrique Guzmán la “manoseó” cuando era apenas una niña, Alejandra Guzmán salió en defensa de su padre, pero con lo que no contaba la cantante era que la joven reaccionaría a sus palabras. Frida Sofia pleito. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con cerca de un millón y medio de seguidores, que la hija de “La reina de corazones” no se guardó nada y compartió un extenso mensaje donde dejó claro su postura respecto a este tema.