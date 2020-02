Encuesta: Mayoría aprueba manejo de Trump de la economía

Página

Pese al polémico juicio político que enfrenta, Donald Trump sale bien parado en materia de economía.

Una encuesta reveló que tanto republicanos como demócratas reconocen el buen estado de la economía en el país en la administración de Trump.

La población también aprueba los resultados en la economía gracias al manejo de Trump.

A pesar del juicio político que enfrenta, el presidente Donald Trump ha salido bien parado en materia de economía en Estados Unidos, incluso cuando se les pregunta a sus detractores.

La turbulencia de un juicio político, una disputada campaña presidencial y una amenaza de salud mundial por un nuevo virus confrontan al presidente Donald Trump mientras se apresta a pronunciar el martes por la noche el discurso anual Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso. Pero una cosa sobre la era de Trump ha permanecido sorprendentemente inalterable: la opinión pública sobre el presidente, reseñó AP.

La aprobación pública a Trump se ha mantenido persistentemente en zona negativa y el país está más polarizado que durante el periodo de cualquier otro presidente en la historia reciente. Pero si bien las encuestas muestran un descontento significativo hacia la dirección del país y aún más con la situación política, los estadounidenses tienen opiniones muy positivas tanto de la economía como de la forma en que Trump la está manejando.

A continuación, AP ofrece un vistazo a la opinión pública sobre el presidente y el Estado de la Unión.

INVISIBLE A PLENA LUZ

Trump es apenas el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser llevado a un juicio político por la Cámara de Representantes.

El Senado, controlado por los republicanos, que está llevando a cabo el juicio, rechazó el viernes por un margen mínimo las demandas demócratas para convocar testigos, asegurando así la absolución de Trump. La votación final sobre su destino está programada para el miércoles, justo después del discurso de Trump en horario estelar la noche anterior.

Los procedimientos hacia el juicio político han dividido casi por iguales a la ciudadanía. En una encuesta realizada en enero por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, un 45% de los consultados opinaron que el Senado debería votar para condenar a Trump y destituirlo de su cargo, frente a un 40% que opinó que no debería. Un 14% de los encuestados dijo que no sabía lo suficiente como para tener una opinión.

En la encuesta, el 42% de los estadounidenses indicó que creía que Trump hizo algo ilegal en su conversación telefónica de julio con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, y el 32% dijo que hizo algo poco ético.

Entre los votantes republicanos, una ligera mayoría del 54%, expresó que Trump no cometió falta alguna en su llamada al líder de Ucrania, abajo del 64% en octubre. Aproximadamente un tercio de los encuestados dijo que piensa que Trump hizo algo poco ético, pero no ilegal, y aproximadamente uno de cada 10 cree que hizo algo ilegal.

EL ESTADO DE LA ECONOMÍA ES FUERTE

Aun así, el presidente ha sido constantemente evaluado de forma positiva por los estadounidenses sobre su manejo de la economía, que cuenta con una baja tasa de desempleo del 3,5% y un crecimiento constante del empleo. En enero, el 56% de los estadounidenses aprobó el trabajo de Trump en cuanto a la economía, según una encuesta de AP-NORC. Eso fue más alto que la parte que aprobó su manejo de las negociaciones comerciales, la política exterior o la atención médica.