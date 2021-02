Millones de estadounidenses quienes probablemente votaron por Trump quieren que el mandatario sea excluído de un cargo federal en el futuro

El 56 % de los encuestados también indicaron que están a favor de que Senado condene a Trump

Ningún otro presidente ha tenido una calificación desfavorable por encima del 50% tras dejar el cargo

De acuerdo con una reciente encuesta de ABC News / Ipsos publicada el domingo, el 56 % de los estadounidenses están a favor de que le prohiban al ex presidente Donald Trump ocupar un cargo federal en el futuro, informó CNN.

Según la encuesta, el 56 % de los encuestados también están a favor de que el Senado condene a Trump en lo que será su segundo juicio político, sólo el 43 % de los estadounidenses se oponen a tal prohibición.

Asimismo, una encuesta de la Universidad de Monmouth realizada a finales del mes de enero indicó que el 57% de los estadounidenses quería que se le prohibiera ocupar un cargo federal a futuro y el 52% quería que el Senado lo condenara.

Los resultados de la encuesta sugieren que tal vez millones de estadounidenses que votaron por Trump el año pasado ahora rechazan que el republicano vuelva a ocupar un cargo federal, de acuerdo con CNN.

Según el medio reseñado, este tipo de oposición hacia un ex presidente justo al terminar su mandato es histórico.

“Es común que muchos políticos se vuelvan más populares una vez que dejan el cargo. Ese no ha sido el caso del ex presidente Donald Trump”, dijo Harry Enten, periodista de CNN.

Hasta el momento, ningún otro presidente tuvo una calificación desfavorable por encima del 50% tras dejar el cargo.

De acuerdo con otra encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, la mayoría de los estadounidenses dicen tener al menos algo de confianza en el presidente Joe Biden y su capacidad para manejar las múltiples crisis que enfrenta el país, incluida la pandemia de coronavirus, informó The Associated Press.

El 61% aprueba la manera como Biden realiza su trabajo en los primeros días desde su investidura, según la encuesta.