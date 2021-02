El 61% de los estadounidenses aprueba la gestión de Biden en sus primeras semanas en el cargo, según una reciente encuesta

Alrededor del 25% de los republicanos dicen que aprueban la gestión inicial del mandatario

Donald Trump nunca superó el 50% de aprobación en los sondeos Gallup, ni siquiera en el inicio de su presidencia

Tras dos semanas del nuevo gobierno, la mayoría de los estadounidenses dicen tener al menos algo de confianza en el presidente Joe Biden y su capacidad para manejar las múltiples crisis que enfrenta el país, incluida la pandemia de coronavirus, informó The Associated Press.

El 61% aprueba la manera como Biden realiza su trabajo en los primeros días desde su investidura, de acuerdo con una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Aunque casi todo el apoyo a Biden proviene de sus correligionarios demócratas, alrededor del 25% de los republicanos dicen que aprueban su gestión inicial.

En una época de profundas divisiones nacionales, las cifras indican que Biden, como sus predecesores recientes, goza de una suerte de luna de miel.

Casi todos los presidentes modernos han mostrado tasas de aprobación de 55% en promedio durante los primeros tres meses de gestión, según las encuestas Gallup.

La excepción fue Donald Trump, cuya tasa de aprobación nunca superó el 50% en los sondeos Gallup, ni siquiera en el inicio de su presidencia.

Pero el prestigio público de Biden enfrentará rápidamente varias pruebas difíciles.

El mandatario demócrata heredó de Trump una pandemia al borde del descontrol, la lenta producción de vacunas cruciales, una profunda incertidumbre económica y las consecuencias del asalto al Congreso del 6 de enero.

Es una confluencia histórica de crisis que los historiadores comparan con la que enfrentó Abraham Lincoln en vísperas de la Guerra Civil o Franklin Delano Roosevelt en lo peor de la Gran Depresión.