Chiquis Rivera mostró con orgullo su cuerpo desnuda desde el baño

La hija de Jenni Rivera sigue conmocionando a sus seguidores con sus ‘ocurrencias’

La cantante de banda aparece entre la humedad del baño mientras dibuja un corazón

¡Jamones al aire! Chiquis Rivera, la hija de Jenni Rivera volvió a acaparar la atención de la gente con un video de ella desnuda desde el baño en medio de escándalo de su ex Lorenzo Méndez por divertirse y presumir su soltería.

Chiquis Rivera utilizó su cuenta de Instagram para postear un mensaje ‘alentando’ a las mujeres a aceptar su cuerpo no importa tamaño, color o raza: “Ama, abraza y celebra tu cuerpo. No dejes que nadie dicte el tamaño que debes ser. Ten confianza”, escribió.

Sin embargo, las imágenes que compartió son escandalosas, a tal grado que lo que primero subió a todo color, después lo tuvo que borrar para compartirlo en blanco y negro. En las imágenes, se puede ver la silueta de perfil de Chiquis Rivera sin nada de ropa y completamente desnuda, mojada en la ducha mientras con la humedad dibuja un corazón en el cancel de vidrio.

Los comentarios en el Instagram de la hija de Jenni Rivera fueron los siguientes: “Caliente”, “Ella”, “Una cosa es el autoestima y la otra el respeto a uno mismo”, “Tu cuerpo y tu confianza son un gol”, “Le cale a quien le cale, te cargas tremendo cuerpazo”, “Eres una inspiración por enseñarnos a amar nuestro cuerpo”, “¿Y el gym para cuando?”, “Ya salte desnuda que eso es lo que quieres que vean”, opinaron en el video de la cuenta oficial de Chiquis Rivera.

Pero una de las cuentas que alcanzó a ‘guardar’ el video a todo color fue ‘El Chisme no duerme’ en donde se puede ver a la hija de Jenni Rivera en todo su esplendor, sin embargo, las críticas fueron más despiadadas.

“Tómame un video …, así como Dios me trajo al mundo para seguir generando vistas y sobresalir jajajaja …! Me gusta la controversia y la publicidad …. #elchismenoduerme#porsitenianpendiente. …. hoy está tomando fotos porque saldrá en una revista ! Según dicen”, fue la descripción en la cuenta de noticias de espectáculos.

Pero la gente no daba crédito a lo que sus ojos vieron: “Ay Dios mío no hallan cómo llamar la atención”, “La doña pide a gritos atención”, “Luego se ofende porque la critican”, “Solo falte que salga en porn hub”, “Pues no mencionó que iba a empezar el año bien con más seriedad hay que señora tan payasa”, “Ya no tiene arreglo esa pobre mujer”, “Está buena para las carnitas”, “Al paso que vamos no lo duden que al rato haga su only fans”, “Que bajó ha caído por llamar la atención”, “Esta enferma mental quizás nunca ha sido tratada psicológicamente. Que lamentable”, “Le gusta ser el hazme reír esa Chiquis ya a esa edad que tiene debe tener porte ya que se la tira de gran señora y al final es común y corriente”.

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO EN BLANCO Y NEGRO Y AQUÍ A TODO COLOR