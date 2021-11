Aunque uno de sus ahijados, Jorge Nieto, comentó que no volvería a despertar pues el daño cerebral era irreversible, más tarde su familia salió a desmentir ese dicho, y aseguraba que esperaban una mejoría en los próximos días, sin embargo, no ha sucedido y esto la convierte en la segunda artista y famosa que se encuentra hospitalizada, como es el caso de Vicente Fernández.

Actualmente la situación de salud de la artista es de pronósticos reservados, ya que no ha presentado signos de recuperación y sus familiares dicen que los movimientos que ha tenido son involuntarios, sin embargo la esperanza de que despierten la mantienen y mientras reciben el apoyo de los seguidores que no dejan de orar por la salud de la lagunera.

Aunque esta revelación no significa un pasado oscuro en la vida de la actriz de ‘Aventurera’, sí es un episodio muy peligroso que vivió, pues el narcotráfico en el país es una de las actividades ilícitas que más muertes y hechos violentos ha dejado a lo largo de los años, pero más en los últimos tres sexenios, con miles de muertos y balaceras que han alcanzado incluso a civiles inocentes.

De manera textual dijo lo siguiente: “Me dijo que le echara la mano con ‘mi sobrino´ pero yo no entendía, hasta al final porque pensó que Carlos Salinas -de Gortari- era mi familiar ya que su padre se llamaba Raúl Salinas Lozano y yo me llamo Carmen Salinas Lozano”, dijo para la entrevista que le hacían para que la vieron su público de las redes sociales. Archivado como: Carmen Salinas Caro Quintero

¿CUÁL FUE LA CONTRAPROPUESTA DE CARMEN SALINAS HACIA CARO QUINTERO?

Entonces tras la confusión, a la productora de ‘Aventurera’ no le quedó otra que explicar la verdadera relación entre ella y el entonces presidente y su familia: “Es una coincidencia, pero no somos familiares. Si quiere hágale una carta y yo se la pongo en el correo. Y si usted le hace una carta, yo con mucho gusto la llevo personalmente, le pongo los timbres y se la mando, porque no le puedo proponer eso al Presidente”.

La revelación la hizo la misma artista a través de su canal de Youtube Carmen Salinas Oficial 1, que fue publicado en julio del año pasado y que hasta la fecha de hoy 15 de noviembre de 2021 tiene más de 53 mil 700 visualizaciones y más de mil 100 reacciones de me gusta de sus seguidores, y además allí habla de la vez que visitó a Pepe Magaña. Para ver el video haz click aquí.