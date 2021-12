Aunque sus voces no son del todo idénticas, hay que reconocer que Don Roberto cuenta con un timbre de voz y entonación muy parecido al de el original Charro de Huentitán, por lo que es muy normal que quienes lo escuchen se sorprendan. Archivado como: Vicente Fernández voz

Debido a que Roberto vive en situación de calle, ha utilizado su voz como herramienta para obtener algún ingreso económico que lo ayude a sobrevivir, su talento es tan increíble que las personas no dudan en hacerle llegar algunas monedas o billetes.

"Estas son las personas que merecen una oportunidad para desarrollar su don de cantar mi respeto para este señor felicitaciones lo hace magnifico", "¡Que algún productor musical tome a éste señor, tiene tremenda voz!", "Ni hablar, me quito el sombrero con tanto talento. ¡felicidades!", escribieron algunos.

Con el reciente fallecimiento del Charro de México, es más que común que sus seguidores busquen maneras de recordarlo y hacerlo presente en su día, no solo mediante sus canciones sino también tratando de encontrar alguna similitud del cantante en otras personas. AQUÍ PUEDES ESCUCHAR EL VIDEO DEL DOBLE DE LA VOZ DE VICENTE FERNÁNDEZ

Hace un par de días, tras anunciarse la muerte de Vicente Fernández, Don Roberto volvió a viralizarse gracias a que un usuario de Twitter compartió un video de él interpretando un fragmento de la canción ‘Ya Me Voy Para Siempre’, video que provoco sentimientos encontrados entre los fans.

Un ‘artista callejero’

Roberto, se ha hecho nombrar a si mismo cómo un ‘artista callejero’ anteriormente, y ha dejado en claro que no tiene ningún problema con que un alto número de personas se le acerquen para rogarle que les cante alguna canción de Vicente Fernández.

"Yo soy un artista reconocido a nivel mundial, como pordiosero o como sea, como sea, como sea, como pordiosero o como limosnero, pero no como ratero o como asaltante, ni como secuestrante, porque yo no secuestro, no robo, nomás soy el artista de la calle" confesó en un video.