El teniente Brandon Dean dijo a The Associated Press que la madre de los niños fue quien descubrió los cuerpos el domingo en horas de la noche cuando llegó a la casa ubicada en Lancaster en el alto desierto del Valle del Antílope. La mujer desesperada de inmediato se comunicó con el 911.

Sobre el sospechoso y su permiso para portar un arma de fuego

La policía informó que no tenían reportes de violencia doméstica previos en el hogar. También detallaron que como guardia de seguridad con licencia, Germarcus David tenía permiso para portar arma, aunque este había expirado en agosto de 2020. Según la Oficina de Seguridad y Servicios de Investigación de California, el hombre había sido catalogado como “cancelado”.

Recientemente, David hacía referencia en su pagina de Facebook a asunto espirituales. El 14 de noviembre escribió “El diablo no te estaría atacando tan fuerte si no hubiera algo valioso dentro de ti. Los ladrones no irrumpen en casas vacías” y el 16 de noviembre agregó “Solo debes saber que Dios te ama cuando no te sientes amado”.