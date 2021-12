Su muerte sorprendió a los presentes, quienes no imaginaron que Charles falleciera tan sorpresivamente. The Sun, informó que las autoridades se encontraban investigando el caso de la misteriosa muerte y puntualizaron, que los estudios de la autopsia y las pruebas del toxicológico están en proceso.

El joven falleció en las primeras horas de la mañana y se conoce que aún no hay resultados por parte de la autopsia y las pruebas del toxicológico. El joven, se encontraba en Nashville para formar parte de los conciertos The Caverns en Pelham; en redes sociales, se han manifestado por la pérdida del joven artista.

La noticia, se dio a conocer a través de redes sociales donde la banda a la que pertenecía informó sobre los hechos y lamentó la pérdida del joven, de 25 años. Charles Ingalls, había participado en diversos eventos y según mencionaron sus cercanos, no había comentado que padeciera de algún síntoma o que se sintiera extraño, por lo que sorprendió su fallecimiento.

Según el medio de comunicación, el músico de EDM Charles Ingalls fue encontrado en su habitación del hotel el McGavock Pike Sheraton por uno de sus amigos cercanos, quien rápidamente anunció a las autoridades lo que estaba sucediendo a las primeras horas de la mañana, del pasado viernes. La llamada hacia los servicios de emergencia se realizó a las 10:30 a.m., quienes respondieron de inmediato.

Encuentran muerto músico Nashville: ¿La investigación de la policía?

De acuerdo con The Sun, la policía mencionó que al encontrar el cuerpo no hallaron evidencia que mostrara traumatismo o algún detalle que declarara que había sido un homicidio. Por tal motivo, las pruebas que se realizaron fue para analizar si había sido una muerte por causas naturales o un suicidio.

Las pruebas de autopsia y toxicológico, aún no han sido entregadas por lo que la investigación sigue activa. La policía, también puntualizó que el artista se encontraba en Nashville debido a que se preparaba para un espectáculo el sábado por la noche en la sala de conciertos The Caverns en Pelham, informó The Sun.