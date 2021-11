Encuentran muerta en una camioneta a mamá de TikTok, Patricia Grooms

Hasta ahora, la policía confirmó el arresto de un sospechoso en el caso de asesinato de Patricia Groom, también publicaron los cargos en contra del sujeto y un vago informe sobre los hechos. La Oficina del Sheriff del condado de Colleton explicó a The Sun que “esta investigación permanece abierta y activa, lo que limita la divulgación de información adicional”.

El ataque en contra de la famosa mamá tiktoker ocurrió el pasado viernes en la noche. Han transcurrido ya cuatro días, pero el homicidio de Patricia Grooms sigue envuelto en un misterio y la policía no ha respondido todas las inquietudes sobre la muerte de la mujer.

El informe agrega que al llegar a la escena, los oficiales encontraron a “una mujer inconsciente en un camión con aparentes heridas de bala”. Se trataba de Patricia Grooms. No dieron más información sobre la llamada o las personas presuntamente involucradas en el crimen.

A pesar de que la policía indicó que no podían ofrecer mayores detalles, entregaron a The Sun un breve informe del caso. “Dispatch advirtió que una mujer llamó para informar que había salido con un hombre y una joven. El hombre le estaba diciendo a la mujer que llamaba que había sido atacado por alguien con un cuchillo”, explican en el texto.

A diferencia de las autoridades, familiares y amigos de Patricia Grooms crearon un grupo de Facebook llamado JusticeFor TrishGrooms en el que constantemente publican información referente al caso y cuyo objetivo es compartir la historia de la tiktoker para que no se olvide y se haga justicia por su asesinato.

“¡¡¡NO PODEMOS DEJAR QUE BARREN ESTO DEBAJO DE LA ALFOMBRA !!! ¡¡TENEMOS QUE SER SU VOZ !! Ella era una persona hermosa, POR DENTRO Y POR FUERA y NO se merecía esto .. ¡¡NECESITAMOS QUE INVESTIGUE !! ¡¡AYUDANOS POR FAVOR!!”, proclamó la familia.

En la publicación revelaron detalles escalofriantes, como que el hombre “le dijo a su hija de 6 años que cerrara los ojos y DISPARÓ A MUERTE”, aseguran los familiares. “¡¡Él está reclamando DEFENSA PERSONAL !! NO PODEMOS dejar que su asesino camine OTRA VEZ”, dijeron y explicaron que el hombre ya había alegado defensa personal en otro caso.

GoFundMe por Patricia Grooms

Una amiga de Patricia Grooms dijo que ha estado en contacto con quien era su esposo. A pesar de estar separados, todo parecía indicar que “iban a arreglar las cosas. Entonces este tipo salió de la nada”, dijo refiriéndose al presunto asesino de la famosa mamá tiktoker.

También dijo que no tiene idea de por qué peleaban. “No sé por qué le disparó cuatro veces. Hay muchas cosas que no sabemos”, dijo la amiga. Un compañero de trabajo confirmó que Patricia y Head habían estado saliendo durante unas tres semanas, aunque no saben cómo se conocieron. Para ayudar con los gastos fúnebres puede ingresar en la página de GoFundMe que han creado para tal fin. Encuentran muerta en una camioneta a mamá de TikTok Patricia Grooms.