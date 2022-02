La estrella porno Holly Parker fue encontrada sin vida

La joven transgénero tenía tan sólo 30 años de edad y una popular cuenta de Only Fans

Fue encontrada muerta en Kokomo, Indiana

Las muertes de personajes célebres están a la orden del día desde final de 2021, por distintas razones, enfermedades, accidentes, asesinatos, suicidios y sobredosis entre otros, pues ahora se informó sobre el fallecimiento de Holly Parker, estrella porno transgénero que fue encontrada sin vida.

La personalidad de 30 años era popular a través de su cuenta de Twitter @TheHollyParker, así como por Only Fans donde sus seguidores podían seguir sus ardientes publicaciones en poca ropa o sin nada; quien dio a conocer la noticia del repentino fallecimiento de la joven fue su colega y amiga Brooke Zanell.

Holly Parker, estrella porno es hallada muerta en EEUU

La amiga de Holly Parker, utilizó su cuenta de Twitter para dar a conocer la devastadora noticia de la muerte de la estrella de Only Fans a sus 30 años: “Es con el mayor dolor y devastación que yo, su hermana, les informo al mundo que ayer perdimos a nuestra @TheHollyParker”, fueron las palabras de Brooke Zanell.

Según reportes del portal Infobae, la muerte de Holly Parker está siendo investigada por las autoridades, pues acorde a lo informado por The New York Post, las causas del deceso aún no están claras, sólo que el cuerpo de la joven de 30 años fue encontrado sin vida en Kokomo, Indiana.