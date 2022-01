Encuentran muerta Yvette Mimieux: Murió de causas naturales

Cabe recordar que la icónica estrella del cine protagonizó junto a Rod Taylor la adaptación de 1960 dirigida por George Pal de la novela de HG Wells La máquina del tiempo. La película fue producida en MGM Studios, donde pronto se puso a Yvette bajo un contrato a largo plazo.

Ese contrato la vio protagonizar películas como Where The Boys Are, Platinum High School, Mr. Lucky, Four Horsemen of the Apocalypse y Light in the Piazza. Este último fue especialmente audaz para su época, ya que vio a Yvette interpretar a Clara Johnson, que tenía una discapacidad mental.