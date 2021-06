“Es un caso muy complicado con muchas partes móviles”, dijo el teniente Michael Santiago de la policía de Lauderhill durante una conferencia de prensa. Dijo que los investigadores creen que han identificado a la primera niña, pero no han podido divulgar públicamente su identidad porque la familia aún no había sido notificada.

Al principio, las autoridades no sospecharon de un juego sucio porque la primera niña no mostró signos de trauma. El cuerpo de la segunda niña todavía estaba en el agua a última hora de la noche del martes mientras los detectives continuaban su investigación.

El segundo cuerpo fue encontrado poco antes de las 9 de la noche del mismo día, no muy lejos de donde se encontraba el primer cuerpo. La policía dijo que ningún padre se había presentado para decir que su hijo había desaparecido el martes por la noche, informó The Associated Press.

Por otro lado, es imposible no recordar que ya se cumple un año y nueve meses de la desaparición de Dulce María, la niña hispana que desapareció mientras jugaba en un parque de Nueva Jersey con su hermanito el pasado 16 de septiembre de 2019. Recientemente surgió un video de la madre de la niña donde se defiende de personas que la critican por no cuidar de sus niños ni expresar su dolor ante lo ocurrido con la pequeña.

“Hay mucha gente que me juzga”

La mamá de Dulce María dijo en la entrevista que que lamenta haber dejado que su hija se fuera de su vista. “Me da malos recuerdos porque me gustaría poder volver al tiempo y venir con ella al parque y no dejarla sola”, dijo. Alavez Pérez agregó que la comunidad la ha apoyado durante el último año, pero ha habido muchas críticas.

Dice que no tiene nada que ocultar y seguirá hablando hasta que su hija regrese a casa. “Estoy agradecida por ellos porque no mucha gente está ayudando a mi familia, apoyándonos, buscando a Dulce”, dijo. “Hay mucha gente que me juzga a mí, a mi familia, y dice que tenemos algo que ver con eso, pero que no tenemos nada que ver con eso”. Archivado como: encuentran cuerpos de niñas en canal de Florida.