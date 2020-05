Dentro de un auto en lo profundo de un bosque fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos mujeres hispanas desaparecidas en Carolina del Norte.

Las autoridades policiales buscaban a la pareja desde mediados de abril, cuando fueron vistas juntas tras lo cual desaparecieron “sospechosamente”.

Un primer informe del hallazgo cree que lal mujeres pudieron estar involucrada en un choque de velocidad extremadamente alta.

Dentro de un automóvil en una zona muy boscosa fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos mujeres hispanas, que estaban reportadas como desaparecidas desde mediados de abril en Carolina del Norte.

27-year-old Stephanie Mayorga & 25-year-old Paige Escalera were last seen near Kerr Avenue & Randall Parkway in Wilmington, North Carolina on April 15th; they may be traveling in a dark gray 2013 Dodge Dart w/ SC tag #MVS-902. Paige's roommate reported her missing three days pic.twitter.com/jtJ8Efxq3Z — Missing Persons Planet (@Home4theMissing) April 28, 2020

La policía de Wilmington anunció que descubrieron un Dodge Dart gris perteneciente a Paige Escalera, de 25 años, quien había sido vista por última vez con su prometida, Stephanie Mayorga, de 27 años, el 15 de abril.

Luego de este momento, la pareja desapareció en “circunstancias sospechosas”, de acuerdo con un reporte preliminar de las autoridades, que ahora han programado las autopsias para confirmar las identidades de las mujeres.

Just after 3:00 p.m. the Wilmington Police Department discovered a 2013 Gray Dodge Dart matching the description of the car that Paige Escalera and Stephanie Mayorga were last seen in. We will have more information in the morning on Good Morning Carolina.https://t.co/0rRrQJnaY4 — Tanner Barth (@tanner_barth) May 5, 2020

El vehículo estaba “en lo profundo del bosque y cubierto de vegetación”, y las autoridades creen que “pudo haber estado involucrado en un choque de velocidad extremadamente alta”, dijo la agencia en un comunicado.

Wilmington Police and family are still looking for Stephanie Mayorga and Paige Escalera who were last seen by their roommate on April 15th.

If you see either of them or their 2013 Dodge Dart with SC tags 'MVS-902' please call 911. If you have information call (910)343-3609 pic.twitter.com/Qaa3pBZ4dg — Alexis M. Bell (@TVbyAlexisB) May 4, 2020

Escalera y Mayorga fueron reportadas como desaparecidos por su compañero de cuarto, quien presentó un informe de personas desaparecidas varios días después de ser vistas por última vez el 15 de abril, recuerda NBC News.

Community members have started a memorial at the site where police pulled out the car Stephanie Mayorga and Paige Escalera were last seen in. pic.twitter.com/fml8XvQFu9 — Kendall McGee (@Kendall_T_McGee) May 6, 2020

El capitán de policía Thomas Tillman dijo que las imágenes de vigilancia mostraban a la pareja saliendo de su casa de Wilmington y conduciendo el Dart 2013 con dos pegatinas en el parabrisas trasero y placas de Carolina del Sur.