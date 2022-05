La madre rompe el silencio

María del Pilar, madre de la joven, comentó que ese viernes la pareja de su hija le habló por la noche y le dijo que Zule se había bajado de su coche, “le pregunté si se habían peleado, pero me colgó. Desde ese momento empecé a hablarle a mi hija, a marcarle a él y los teléfonos mandaban directamente a buzón. Yo no sabía que Zuleyma iba a salir ese día, ella siempre me avisa si sale o no, pero ese día no comentó nada.

La mamá de Zuleyma platicó que su hija no quiso acompañarla a visitar a un familiar enfermo porque “tenía flojera” y nunca señaló que tuviera planes para salir. La casa donde vivían la joven y su pareja ya está vacía, por lo que familiares de Zule temían por su seguridad, pues hasta el momento el novio permanece desaparecido. Archivado como: Encuentran cuerpo Zuleyma Zaret