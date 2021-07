ÚLTIMA HORA: Encuentran el cuerpo del niño que había desaparecido en la playa de Panamá City

El niño de 6 años había sido reportado como desaparecido

No se descartó un posible secuestro y ahogamiento

Hallan el cuerpo del niño Enrique Cortez Dubon, desaparecido en Florida. De acuerdo con el medio local Newschannel 7, autoridades de Panamá City en Florida han confirmado el hallazgo del cuerpo del niño de tan solo 6 años que estaba siendo buscado.

Las autoridades brindarían más información en una conferencia de prensa, según Newschannel 7. Antes de encontrar el cuerpo de Enrique Cortez Dubon, la policía de Panamá City señaló que la investigación continuaba como un posible ahogamiento y secuestro.

Encuentran el cuerpo del niño Enrique Cortez Dubon desparecido en playa de Florida

Un portavoz del departamento de policía en Panamá City, reveló para Newschannel 7 que la búsqueda seguía protocolos de secuestro. Las autoridades emplearon drones, equipos de buceo y búsquedas en el agua con helicópteros, según el medio citado.

El niño fue visto por última vez en la playa. Además, revelaron que Enrique Cortez Dubon no nadaba bien y que no contaba con flotadores. Previamente, la policía dijo que pese a que no había indicios de secuestro, la investigación continuaría su curso.