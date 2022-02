La valiente acción de la hermana mayor, cuyo nombre no fue revelado para proteger su identidad, llevó a los oficiales hasta la casa de la familia al noreste de Las Vegas. En el lugar, la policía ubicó el cuerpo de un niño de apenas cuatro años que se encontraba dentro de un congelador.

«Ella dijo que había estado preguntando sobre el paradero de su hijo y creía que su hijo posiblemente había fallecido», comentó la policía local en una rueda de prensa. La mujer también les dijo a los oficiales que «había sufrido abusos» por parte de su novio, apuntó The Sun .

El caso aun se encuentra bajo investigación, pero la madre del niño ofreció su versión de los hechos durante un interrogatorio policial el martes en la noche. Según explicó la mujer a los detectives, desde el pasado 11 de diciembre de 2021 ella no había visto a su hijo con vida.

¿Dónde estaba el niño?

La mujer, cuya identidad no ha sido revelada por la policía, «dijo que no se le permitía salir de la casa y que no se le permitía entrar al garaje de la residencia». Precisamente en el garaje de la residencia fue donde la policía encontró el congelador con el cuerpo del menor adentro.

El descubriendo del cadáver del niño y el rescate de la madre apenas ocurrió la noche de martes, así que la policía aun considera que la investigación se encuentra en un etapa muy temprana. Sin embargo, continúan trabajando porque «todavía hay muchas preguntas sin explicación».