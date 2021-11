Encuentran el cuerpo en descomposición de una mujer atada con sogas

La policía no reveló el nombre de la víctima, pero detalló que fue atada con sogas en sus pies y que también la habían envuelto en una sábana, informó la agencia de noticias EFE. De forma extraoficial, el reportero local Torres Montalvo indicó que la mujer ya había sido identificada por un familiar.

¿Quién era la víctima?

Jonathan González, hermano de la mujer, confirmó en una publicación de Facebook que se trataba de su hermana Yarelis González Lanzó, conocida como “Werita” en su zona. Torres Montalvo también reportó: “Yarelis González Lanzó es la mujer que una vecina encontró ayer amordazada y envuelta en sábanas en Vieques”.

“Me he bebido las lagrimas como no se imaginan mi hermana la que me complacía en todos mis antojos de comida. Estas Navidades más tristes aún. Vuela alto Yarelis ahora te encuentras con nuestro otro hermano y nuestra madre y mi otro hermanito Alex. Dile que los amo y los extrañooooo”, escribió con profunda pena el hermano de la víctima.