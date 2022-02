La buscaban desde el domingo

Aunque la joven conductora desapareció desde el viernes, sus familiares y amigos anunciaron su desaparición el domingo pasado. De acuerdo con medios locales, al no tener comunicación con la joven desde el sábado empezaron a cuestionar e indagar, hasta comunicar a través de redes sociales su desaparición. En la mañana de este martes, aún pedían por su búsqueda.

«Vengo a pedir su ayuda para localizar a Michelle Simón. Una querida amiga y compañera de trabajo. No aparece desde el viernes pasado.

No se ha podido localizar y no sabemos qué pudo haber pasado. Si alguien la ha visto o sabe de ella, se agradece cualquier ayuda.», pedían en redes sociales sus amigos, después de pasar días sin comunicarse con la joven.