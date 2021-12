El pánico se apoderó del campus

El cuerpo fue encontrado entre las hierbas

Autoridades investigan el ‘horror’ desatado en plena universidad Encuentran cadáver en Universidad de Maryland. Apenas el pasado 21 de diciembre, elementos de la policía de Kenosha realizaban un rondín de vigilancia la madrugada y de manera aterradora hallaron un cadáver en la escuela primaria de Nash, en Wisconsin, en Estados Unidos. Por lo anterior, las autoridades decidieron cerrar las instalaciones y suspender toda actividad, previo a la celebración de la Navidad, de acuerdo al portal de noticias de The Sun. Ahora, este 22 de diciembre se encontró un cuerpo en el campus de la Universidad de Maryland. Encuentran cadáver en el pasto de la Universidad de Maryland El encuentro del cadáver en la Universidad de Maryland provocó una investigación policial, de acuerdo con The Sun. Las autoridades respondieron a un llamado de un apersona que no se identificó. El cuerpo fue encontrado en el pasto a las afueras del estacionamiento de College Park, según el medio citado. Al parecer, el hombre murió en la escena y la policía determinó que no había amenaza para la Universidad. Hasta el momento de la redacción de esta nota, el cuerpo encontrado en la universidad no ha sido identificado. Tampoco quedó claro si la víctima era estudiante.

Realizan autopsia del cuerpo encontrado en la universidad El medio británico señaló que se estaba realizando una autopsia para determinar la causa de la muerte. Tampoco se ha hablado de algún sospechoso hasta el corte de la nota. El aterrador hallazgo en la primaria provocó la movilización de más elementos de seguridad en plena madrugada, Por lo que se acordonó el área donde encontraron el cuerpo, precisamente en terrenos que pertenecen a la escuela primaria, alrededor de ella. Los agentes lo detectaron y de inmediato llamaron a su superiores para reportar el hecho para que comiencen las investigaciones.

¿QUÉ SUCEDIÓ AFUERA DE LA ESCUELA? Fue por la mañana que autoridades de la escuela se sorprendieron al ver la cantidad de patrullas alrededor de la escuela y fue cuando les notificaron del hallazgo. Los agentes estaban buscando evidencias en el lugar para saber qué fue lo que sucedió, pero en una primera instancia, ya se descartó que los policías que hallaron el cuerpo tuvieran algo que ver con la muerte. Aunque no se ha dado a conocer la identidad de la persona, las autoridades de la escuela y de la policía, ya han descartado que esté ligado a la institución escolar, pero as investigaciones apuntan a que posiblemente el hombre se suicidó, sin embargo, no dieron a conocer más detalles de cómo murió o porqué sospechaban que se había quitado la vida.

¿AGENTES ESTÁN INMISCUIDOS EN LA MUERTE? Para dejar en claro la participación de los agentes, el Departamento de Policía de Kenosha, emitió un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter: “La escena está ubicada fuera de la escuela y la policía permanecerá allí, mientras se procesa la escena como evidencia”, reveló el departamento para los usuarios de las redes sociales. Y además añadieron: “Lo más importante es que la policía no cree que este incidente esté asociado con la escuela, más allá de la ubicación. El KPD puede confirmar que la investigación de la muerte de esta mañana parece ser un suicidio. Utilice los recursos disponibles del condado si usted o alguien que conoce se está sintiendo suicida”.

¿CÓMO PUEDE AYUDAR LA GENTE A ESCLARECER EL CASO? Las labores para poder recabar evidencia, recabar testimonios y revisar otras condiciones del hallazgo provocaron que las autoridades se retiraran después de las 8:30 de la mañana. “Debido a la investigación en curso, trasladaremos a nuestros estudiantes y personal al aprendizaje virtual por hoy”, escribió la escuela en una publicación de Facebook. “Nos disculpamos por este aviso tardío, pero agradecemos su comprensión y apoyo mientras trabajamos para acomodar a KPD mientras continúan trabajando en este caso que no se cree que esté relacionado con Nash”. La policía puso a disposición de la ciudadanía que sepa algo del caso, a que llame a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 800-273-TALK (8255) o mande un mensaje de texto a la Línea de Crisis Text Line al 741741.

Padres de la familia hispana que murió en su casa en Minnesota están destrozados (VIDEO) Por otra parte, otra tragedia ha sacudido a la comunidad hispana en Estados Unidos, y padres de la familia hispana que murió en su casa mientras dormían en Minnesota están destrozados, rompen el silencio y anuncian lo que harán con los cuerpos de los 7 miembros. La familia Hernández / Pinto fue hallada muerta en su casa en días recientes (VIDEO). De acuerdo con las fuentes cercanas, ya se dio a conocer cual será el destino de la familia hondureña que falleció en el dúplex de Moorhead en Minnesota; los miembros de la familia, murieron tras supuestamente inhalar monóxido de carbono que salió de la calefacción.

Los padres de la familia rompen el silencio y revelan lo que harán con los cuerpos El equipo de Al Rojo Vivo se dio la tarea de buscar a los parientes de la familia hondureña para conocer como está pasando estos dolorosos momentos. A través de YouTube, el programa de Telemundo compartió una breve entrevista realizada a la madre del esposo. “Yo quiero verlos por última vez”, fue una de las peticiones que realizó la mujer de avanzada edad ante las cámara de Al Rojo Vivo. “Que me los manden por favor… No aguanto esto, no sé, ya no voy a durar”, dijo la madre intentando contener las lágrimas en plena entrevista.

El padre también rompió el silencio y dijo que haría su hijo “No como, no duermo, no bebo”, finalizó la madre, dejando preocupados a las personas que les acompañan. Por su parte, el padre del esposo, confesó que le dijo su hijo la última vez que hablaron, y cómo fue su última comunicación. “Papi, el 22 le mando dinero con mi hermano”, supuestamente le dijo uno de sus hijos antes de morir. Tanto Belin Hernández, como su esposa Marleny Pinto nacieron en Río Lindo, Honduras. Se mudaron a Estados Unidos, pero nunca olvidaron sus raíces y siempre estaban en contacto con sus familiares en Centroamérica; los padres de ambos, se encontraban destrozados al enterarse de la trágica noticia.

Revelan que harán con los cuerpos de la familia Hernández / Pinto Además, los familiares externaron al medio de comunicación La Prensa, sus deseos por traer a la familia entera a Honduras. En la entrevista hecha por Al Rojo Vivo, amigos y familiares de los Hernández Pinto también hablaron y dijeron que es lo qué estaban haciendo para ayudar con la tragedia. “Nosotros andamos saliendo para que recauden algo…. para el dinero que ocupamos para traer el cuerpo de ellos acá a Honduras andamos de barrio en barrio”, declaró una mujer ante las cámaras del programa de Telemundo. Además, la madre reveló por que la familia hispana que murió mientras dormía tuvo que irse a EE.UU.

“A veces no teníamos ni para comer” En declaraciones hechas al medio local Jambalaya News, la mujer reveló que “ellos su fueron porque a veces no teníamos ni para comer”. “Tengo un dolor en mi pecho; no se que hacer, tengo un dolor en mi pecho, solo Dios con nosotros, porque esto no lo puedo entender”, agregó la dolida mujer. “Mis hijos se preocupaban tanto por nosotros, se fueron para salir adelante. Que duro es esto, de un momento a otro ya no los tengo”, dijo Teodora, madre de los dos hermanos fallecidos mientras dormían en su casa en Moorhead en Minnesota. La noticia ha causado revuelo en Estados Unidos y Honduras. Archivado como: Cadáver Universidad Maryland