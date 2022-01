Medios locales, indican que el incidente ocurrió alrededor de las 5 a.m., en la cuadra 1000 de North Orleans Street frente a una estación de bomberos del Departamento de Bomberos de Chicago. Por tal motivo, las autoridades procedieron de inmediato intentando localizar a los padres del menor o la persona que lo abandonó en la fría madrugada.

Una noticia, entristeció a la comunidad chicana después de que las autoridades dieron a conocer dicha noticia. El cuerpo de un bebé recién nacido fue encontrado dentro de una bolsa de lona el sábado por la mañana cerca del North Side de Chicago, dijo la policía y señaló The Associated Press. La policía, comenzó una investigación de inmediato.

El Chicago Tribune, aseguró que el bebé fue encontrado en una bolsa de lona cubierta de nieve cuando el equipo de bomberos salió a palear, según el portavoz del departamento de bomberos Larry Merritt y la policía de Chicago. El encuentro del bebé en la bolsa de plástico, sorprendió a los bomberos quienes no se esperaban encontrar en una bolsa al menor.

La triste noticia, dio un vuelco en redes sociales donde algunas personas se manifestaron para conocer los detalles sobre el recién nacido que falleció y fue dejado “como basura” en frente de la estación de bomberos. De acuerdo con la información, que brindaron los bomberos la nieve cubría la bolsa donde fue abandonado y no se conocía sobre su existencia.

Desgraciadamente, el recién nacido ya había perdido la vida y en ese momento, no se conocían las causas de muerte. Autoridades, señalaron que quizá había muerto por las bajas temperaturas o ya estaba muerto, cuando fue abandonado frente a la estación de bomberos; las autoridades, posteriormente informaron sobre el hallazgo y los datos del forense.

La estación de bomberos no fue contactada ni alertada cuando se dejó al bebé, por lo que no notaron lo sucedido en el lugar hasta tiempo después. La investigación, apenas comenzó su curso por lo que la información que salió a la luz es por parte del personal que se encontraba en la escena y que lograron, observar lo que estaba ocurriendo.

Los datos que han arrojado las autoridades, no son muy alentadoras en cuestión de la persona que abandonó al recién nacido en una bolsa de lona y envuelto en una lona. Entre los nuevos datos, se dio a conocer que esa es una ubicación designada como refugio seguro y por ende, varias personas se pueden acercar a pedir ayuda pero, esta ocasión ninguna persona se acercó.

¿Conocen las causas del fallecimiento?

Aunque la hipótesis no faltan sobre el abandono del bebé, y la muerte, sigue siendo un misterio. El departamento de policía dijo que sus detectives y la oficina del médico forense del condado de Cook estaban investigando la muerte del bebé, señaló The Associated Press. La policía de Chicago, se encuentra sorprendida por el hecho y la crueldad detrás de lo sucedido.

No se han realizado arrestos y no se ha determinado la causa de la muerte, según la oficina de noticias del departamento de policía, informó AP. A pesar de la forma en como fue abandonado, la policía se ha tomado seriamente lo que aconteció e informó que, trabajaran para encontrar a los responsables de dicha muerte.