Por su parte, Mara Sammartino, terapeuta en Fairfield, California comenta que no le pareció extraño que muchos se vieran reflejados en el personaje. “Nuestros padres vienen aquí huyendo de la guerra, la pobreza, la violencia. Vienen aquí, establecen una vida, y luego nacemos en esta dualidad, y no se nos ve en uno ni en el otro. Creo que por eso resuena el personaje de Mirabel”, agrega Sammartino, cuyos padres llegaron desde Nicaragua a Estados Unidos.

Jenny Lemus, psicoterapeuta en Chicago y cuyos padres emigraron a los Estados Unidos desde Guatemala, dice que muchos jóvenes sienten la presión de ser perfectos para sus familias. “Hay mucho enojo. A veces no sabemos de dónde viene el enojo. ¿Por qué me siento tan enojado con mis padres o mis abuelos? ¿Qué está pasando?… Eso lo ves mucho con los latinos de primera generación, una se acumula mucho resentimiento debido a esa presión que no se expresa dentro de la dinámica familiar”, dice Lemus.

Isabela parece ser la jovencita perfecta, así se comporta y así la idealiza su familia. “En mi familia, una de las cosas principales es no defraudar a tu familia… sobre todo cuando sabes que han hecho sacrificios para venir a este país, para enviarte a buenas escuelas, para vivir en ciertos barrios, solo la importancia de no defraudar a su familia y tratar de cumplir con sus expectativas”, cuenta Adelakun.

Bruno, del quien es mejor no hablar

Bruno es quizás uno de los personajes de mayor impacto, es misterioso, es ese miembro de la familia del que nadie quiere hablar, que existe, pero que todos prefieren fingir que no. Además, la canción de “No hablamos de Bruno” ha calado profundamente, su letra y su ritmo invitan a la gente reflexionar. “Piensa diferente. Ve las cosas de manera diferente”, dice Adelakun. “Tenemos familiares que también son neuro divergentes o tienen problemas de salud mental, y debido a que son diferentes, los evitan o no se habla de ellos”.

Algunos lo asocian a algún familiar del que no queremos hablar, otros a algún sentimiento que queremos ocultar. “No hablamos de sentimientos. No hablamos de emociones. No hablamos de trauma. Es tan tabú mencionarlo y es incómodo incluso expresarnos”, dice Lemus, quien ayuda a sus paciente para que aprendan a comunicarse asertivamente aun si no “sabemos cómo nuestros padres o abuelos se van a tomar esas conversaciones difíciles”. Archivado como: Encanto: Por qué todos hablan de Bruno y los demás personajes de la película de Disney