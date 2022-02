Desde el estreno de Encanto, la familia Madrigal se ha convertido en una de las más memorables y queridas del mundo; con una historia que mezcla la fantasía con la realidad de muchas familias, esta película es ya un clásico de Disney.

Narrada principalmente por Mirabel, Encanto muestra las diferentes problemáticas que afectan a la familia Madrigal, pero también hace un recuento de todo aquello que los distingue de forma positiva, enseñando varias lecciones en el camino ¡Conoce las 10 más importantes!

No rendirnos nunca

Si hay algo que distingue a la familia Madrigal, es que nunca se rinden. Desde el inicio, encontramos en los personajes una vitalidad única que les permite navegar por la vida con optimismo, resiliencia y liderazgo. Esto queda demostrado en la manera en la que Mirabel nunca desiste para conocer más a su familia, o en los desafíos que tuvo que superar la abuela Alma para conseguir una nueva vida para ella y sus tres hijos después de enviudar.

Buscar siempre la verdad

Para Mirabel, la búsqueda de la verdad siempre mostró ser una constante; sin embargo, esto se reafirmó cuando tomó como responsabilidad propia saber qué fue lo que realmente aconteció con su tío Bruno. Aunque “no se habla de Bruno” era ya parte de la vida cotidiana de los Madrigal, Mirabel nunca desistió en su lucha por limpiar el nombre de su tío, atravesando incluso por momentos y lugares que pudieron poner en riesgo su propia integridad.

Encanto enseñó a perdonar

El perdón es un tema central en Encanto, y muestra cómo, a veces, el rencor dentro de las familias se puede ir acumulando hasta alcanzar un punto de no retorno que ocasione daños irreversibles. En Encanto, vemos cómo Mirabel perdona a la abuela Alma por los años que no la tomó en cuenta por no poseer un poder especial, e incluso vemos a los hermanos Madrigal reunirse después de haber estado alejados por muchos años por un malentendido.