Fue hace una semana que la famosa concursante, escribió lo siguiente en su cuenta oficial, junto a una fotografía con su esposo: “Solo le pido a la vida que me alcancen los días para decirte lo mocho que te amo @flaccocipion”.

Pero otra persona aclaró: “No, ella no tenía cáncer, estaban de vacaciones en México, le dio un paro respiratorio, Darwin su esposo es mi sobrino”, así lo dijo una persona que al parecer es familiar de la pareja de la difunta

Pero otras personas dijeron que desde antes Daniela Rodríguez se veía enferma: “En un en vivo que hicieron hace una semana ella se miraba con cara de enferma y ojeras grandes sin su pelo, aunque aclaró que no tenía ninguna enfermedad que estaba en un tratamiento dermatológico del pelo, pero no creo, ella se le miraba su cara de enferma, como de tener cáncer, que pena tan joven ella ya descansa”.

Sin embargo, la gente no dejaba de estar sorprendida con las palabras de la concursante Daniela Rodríguez y opinaron que: “Sus palabras suenan como si ella supiera su fin, condolencias para su esposo y familia, QDEP”, “Hace solo un semana solo quería vivir… que efímera es la vida”.

Las opiniones de las personas no paraban sobre el mensaje de Daniela Rodríguez: “Que descanse en paz, si lo dijeron en el programa es porque es verdad, tal vez ella no quería que le cogieran pena”, “ironías de la vida , hoy está en el reino del nuestro señor, fortaleza a su familia”.

Enamorándonos USA: “NO ME LA CREO”

Las sospechas de que ella ya presentía su muerte, fueron más intensas: “Este post da a entender que ella presentía que no iba a estar mucho en este mundo. Que lamentable su pronta partida Dani hermosa. No me lo creo”.

“Tal vez se sentía mal y no lo dijo en su color de piel se nota enferma, descansa en paz”, “Dios te tenga en la Gloria, hermosa mujer viviste tu vida con una bella sonrisa en tu rostro siempre @danibeautyglam RIP @flaccocipion. Mis condolencia para ti que fuiste un tremendo esposo la hiciste súper feliz desde el día que la conociste. Tu tendrás un ángel que siempre te cuidará”