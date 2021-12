La también periodista, quien se casó en secreto con Carlos Ponce, compartió que a pesar de su malestar siguió con sus actividades, pero al día siguiente por la mañana, presentía que algo no estaba bien: “Me hicieron un PCR, y ese mismo día, mi PCR salió negativo, pero me hice dos pruebas rápidas y salieron positivas”.

“Como saben, tengo varios días ya enferma en mi casa, tomando precauciones y estaba haciendo ‘changuitos’ para que esa prueba fuera negativa, pero dio positiva, tengo Covid-19. Les cuento todo esto porque en esta época se está confundiendo mucho con gripa. Yo tenía los sintomas de una gripa, me sentía muy mal, me dolía el cuerpo, tenía tos, me dolía la garganta, me hicieron una prueba rápida y salió negativa”, expresó por medio de un video Karina Banda, conductora de Enamorándonos USA.

“También sé que es difícil pedirles esto porque vienen Navidad y viene Año Nuevo, pero no abracen, no besen a sus amigos, a su familia, usen cubrebocas si van a hacer reunión, hay que cuidarnos mucho, no sé qué decirles, yo tenía mis dos vacunas de Pfizer y estaba por ponerme el ‘booster'”, reveló Karina Banda.

“El virus se me adelantó”: Karina Banda

Tranquila, a pesar de haber dado positiva a coronavirus, Karina Banda dijo que, en el momento que estaba haciendo el video, no se sentía muy mal, incluso se sentía bien: “Tuve días que me sentía mal, pero he podido respirar, no he tenido problemas respirando, lo que les dije: me dolía el cuerpo, tenía tos, me sentí sin energía y un poco mareada”.

“Me han mandado muchos mensajitos seguidores y seguidoras que tienen el virus y sé que hay personas que la están pasando mal, entonces en ese aspecto me siento afortunada de que yo, dentro de todo lo malo, estoy bien, me puedo levantar de mi cama, puedo estar aquí haciendo cosas, me ha dado por queres organizar el cuarto, no sé por qué, pero bueno, solo les quería decir eso, gracias por estar al pendiente”, finalizó la conductora de Enamorándonos USA (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).