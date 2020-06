En vivo reportamos las protestas en Atlanta por Rayshard Brooks

Los manifestantes se reúnen en varios puntos de la ciudad

Piden una reforma policial y justicia por la muerte del afroamericano

En vivo protestas en Atlanta. Tras ser amenazado y correr en medio de disparos, Mario Guevara regresa al lugar de la tragedia en Atlanta para reportar en vivo lo último sobre las manifestaciones para pedir justicia por la muerte de Rayshard Brooks.

Aunque las autoridades confiaban que los ánimos se calmarían al difundir las grabaciones de las cámaras corporales y otros videos de la muerte de Rayshard Brooks, los manifestantes han vuelto a las calles este lunes.

Así como ha sido las últimas dos semanas, los manifestantes en Atlanta continúan presionando por una reforma policial y ahora también piden justicia para Rayshard Brooks, quien murió el viernes en la noche después de que un oficial de policía de Atlanta le disparó.

Lo presintió y sucedió, reportero de MundoHispánico, Mario Guevara reportó disparos producidos por arma de fuego al cubrir protestas por muerte de Rayshard Brooks en Atlanta.

El domingo, mediante una transmisión en vivo a través de Facebook, el reportero de MundoHispánico acudió a la manifestación que inició desde Wendy’s donde ocurrió el asesinato del afroamericano.

Desde el inicio de la transmisión, el reportero advirtió que había visto a tres personas que portaban armas de fuego, pero que no los mostraba para evitar problemas.

Conforme avanzó la marcha, la gente de dispersó e intentó tomar una autopista, pero desistieron al momento en que comenzó a caer un aguacero y se lanzó gas lacrimógeno.

Al retornar, la presencia policiaca se hizo más evidente y de inmediato sucedió lo que se temía, se escucharon unos disparos producidos por arma de fuego.

La marcha se dirigía en un principio al departamento de Policía de Atlanta y de pronto en la transmisión, Mario Guevara advierte de una situación que se podía tornar violenta y trágica.

“Déjenme decirles que está un poquito tensa la situación, van tres personas con armas de fuego en las manos, no lo puedo poner en las imágenes porque no quiero provocar, esto es una muy mala señal, primero Dios que las guarden y se retiren y no pase nada”.

Vea el video aquí en el momento en que Mario Guevara advierte de las armas de fuego y teme disparos.

Así continuó con la transmisión hasta que fueron lanzados gases lacrimógenos, tras fracasar en su intento de tomar la autopista 75, los manifestantes regresaron y fue cuando sucedió lo que más se temía.

Al caer la lluvia comenzaron a llegar los elementos motorizados, en lo que algunos manifestantes entraban a una gasolinera.

Mario Guevara y Anny Hernández, otra colaboradora de MundoHispánico, se fueron hacia el lugar, donde decenas de manifestantes tomar el lugar tras escuchar los disparos.

De pronto el comunicador dijo que se encendió la ira de algunas personas, por lo que se sintió la tensión.

“Vamos a buscar un lugar más seguro para refugiarnos, ya comenzaron los disparos, ahí están las armas, alejémonos de aquí”. En ese momento varias personas incluido el equipo de Mundo Hispánico entraron a una tienda para resguardarse.