La novia de Vicente Fernández Jr publicó la ‘reaparición’ de su pareja

En pleno Día del Padre, el hijo de Vicente Fernández ‘confirmó sospechas’

¿Luce deteriorado? Se decía que estaba en rehabilitación y con problemas de salud Tras meses de especulaciones sobre la misteriosa ‘desaparición’ de Vicente Fernández Jr. incluso cuando era candidato de un partido político en plenas elecciones de México, su novia Mariana González Padilla por fin terminó con los rumores de que se encontraba mal de salud y hasta en rehabilitación. En pleno festejo del Día del Padre, Vicente Fernández Jr. disfrutó de un momento inolvidable junto a sus hijos y sus nietos, y fue su novia Mariana González Padilla, con quien también se rumoraba se había separado, quien despejó dudas, pero el video donde aparece el cantante levantó más sospechas. Vicente Fernández Jr. ‘reapareció’ La cuenta de Instagram de ‘Chica picosa’ compartió un video de las historias de la novia de Vicente Fernández Jr. en donde se ve muy agusto gozando de pastel mientras ella dice: “Qué está comiendo, señor precioso? Miren nada más que delicioso, aquí festejando el Día del Padre”, narra Mariana González Padilla. Pero eso no fue todo, pues además, se pudieron ver tiernas imágenes de cómo el hijo de Vicente Fernández posa en varias fotografías junto a sus hijos y nietos, sin embargo, la apariencia física y el semblante del cantante mexicano dieron de qué hablar a los seguidores.

La felicitación de la novia de Vicente Fernández Jr. fue muy criticada Antes de las tiernas imágenes de Vicente Fernández Jr con sus hijos, se puede ver la felicitación de su novia Mariana en una historia de Instagram donde aparecen el legendario cantante mexicano y su pareja a quienes les escribió: “Feliz Día mi vida por ser un gran padre y a el más grande ídolo de México por darme al amor de mi vida”. Sin embargo, los comentarios para la novia de Vicente Fernández Jr. no fueron muy amables: “Jajajajja claro que no dejará ir su mina de oro”, “Todavía falta mucho para navidad y Sanchoclos ya está trabajando”, “Que no eran cookis las que se le dejan a Santa Claus?”, “Qué bueno que este relación tan hermosa sigue… Dios es grande ante tanto Amor,”Si .. Tú.. Ándale”…”, expresaron.

¿Se ve deteriorado el cantante? Vicente Fernández Jr levanta sospechas En una bella casa, Vicente Fernández Jr se reunió con sus hijos este domingo, Día del Padre para ser festejado, sin embargo, tras asegurarse que estaba mal de salud y con problemas de adicciones, que hasta tuvo que ser internado en un centro de rehabilitación, su semblante ‘robó el show’. Desde que comenzó su noviazgo, el hijo de Vicente Fernández ha sido criticado por la diferencia de edad a su novia Mariana González Padilla y a ella la han tachado de ‘interesada’ en el dinero del charro, pero ahora, la apariencia física del cantante alarmó por lo ‘deteriorado’ que se ve.

Vicente Fernández Jr ‘reapareció’ pero su imagen deja a todos ‘sorprendidos’ En otra imagen junto a sus cuatro nietos, Vicente Fernández Jr se aprecia con pants negros, chamarra del mismo tono, tenis, gorra y lentes, pero mientras sonreía era evidente su ‘estilo desaliñado’ que hizo que la gente lo tachara de ‘Santa Claus’, más grande de lo que era y deteriorado. “Lo que hay que aguantar por dinero”, “Qué triste que todo sea por dinero”, “Quien es este ancianito ???”, “Viejo ridículo”, “El tataraabuelo es un ancino neta buchona pu… Jajajjaa”, expresaron los seguidores de la cuenta de Instagram de ‘Chica picosa’ quienes no tuvieron piedad.

‘Parece papá pitufo’, dicen sobre como se ve Vicente Fernández Jr Junto a sus hijos, la novia de Vicente Fernández Jr lo captó para evidenciar que aparentemente se encuentra ‘bien’, pero los comentarios no paraban de burlas y críticas: “Se parece en esa foto a papá pitufo”, “Parece que va llegando de un naufragio”, “Mostrando la edad que tiene. Llegó la madurez por un rato”, “le faltó su muñeca de platico al lado”, “me gusta más así que aparentar una edad que no es vestido de chavorruco”. “En fin, ojalá que haya estado en un lugar que lo ayude con sus adiciones y lo haga sentir en paz…”, “De seguro la señorita lo drogaba”, “Lo trae bien acabado la Marianita”, “Parece santa Claus”, “Se lo acabó Mariana tantas deudas viajes de ricos que se daban”, “Se envejeció otros 30 años en unos meses. Parece el hermano de don Chente”, “Donde lo tenían encerrado creo que se empeoró”, “Con razón lo dejaron, se ve muy viejito Vicente Fernández jr, no quiso la vieja andar cambiando pañales…”, aseguró la gente. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE VICENTE FERNÁNDEZ JR

¿Lo habían secuestrado? Novia de Vicente Fernández Jr despeja dudas ¿Lo secuestraron? ¿Huyó del país? Fuertes rumores apuntan a que Vicente Fernández Jr. se encontraba en rehabilitación y otros aseguran que dejó el país por problemas con unos terrenos. En el programa Chisme no like dio a conocer que el hijo de Vicente Fernández presuntamente se encuentra en un centro se rehabilitación. En su programa, los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain revelaron que Vicente Fernández Jr. lleva 22 días en un centro de rehabilitación y por ese motivo no ha subido ninguna publicación en su cuenta de Instagram desde el pasado 12 de abril. Además aseguraron que ha pedido dinero para “gastarlo” con su novia Mariana. Pero además la periodista Ana María Alvarado dijo que el candidato del Partido Encuentro Social habría dejado México porque afirman tendría presuntos problemas con la Marina por problema de pagos de un terreno del que es dueño en Puerto Vallarta, Jalisco.

Un supuesto amigo del cantante ‘reveló’ su crítica situación Tras destapar dicha información, los conductores de Chisme no Like, entrevistaron Jaime García “El charro de Toluquilla”, quien actualmente es candidato a diputado para las próximas elecciones del 6 de junio y quien se ostentó como un amigo cercano a Vicente Fernández Jr. y a su familia. VER VIDEO AQUÍ “Él es mi compadre, está bien. A mí me buscó para pedirme unos centavos … Yo le conseguí unos centavos, pero sus problemas son de ellos, yo no me meto, (aunque) soy parte de la familia y por eso me lo pidió a mí, pero a mí me lo pagó Correa, (la mano derecha de Vicente Fernández y quien se encarga de llevar el rancho)”, dijo en la charla.

El novio de Mariana González Padilla ¿tiene problemas de dinero? Elisa Beristain y Javier Ceriani, conductores del programa de YouTube, aseguraron tener conocimiento de que el dinero que le prestó el dijeron tener información de que el dinero que le prestó “El charro de Toluquilla” a Vicente Fernández Jr. se lo había gastado en “andar de arriba para abajo con su novia Mariana”. Al respecto, Jaime García dijo desconocer en qué utilizó su amigo amigo el dinero que él le prestó: “No, yo no sé para qué, ese es problema de él, yo lo quiero mucho y él sabrá sus cosas”. Dijo tanto Vicente como Mara Patricia Castañeda eran sus compadres de cariño.

¿Se ve deteriorado por la crisis financiera que supuestamente atraviesa? Sin ofrecer muchos detalles sobre la deuda que Vicente Fernández tenía con él, Jaime García “El charro de Toluquilla” confirmó que la misma fue saldada por Gerardo Fernández, que según Javier Ceriani, es el encargado de manejar la carrera del cantante, y que él se enteró de que su hermano debía dinero por Correa, mano derecha de “Chente”. “Yo le dije a Correa, y él intervino y le dijo a Gerardo y él me liquidó todo, que era no solo dinero mío sino de otras personas…”, recalcó Jaime García durante la entrevista que tuvo con los conductores del programa de Youtube Chisme no Like.