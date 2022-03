Jacky Bracamontes, no quiso dar declaraciones sobre las palabras que lanzó Gutiérrez, pues declaró que “no hablaría mal de una mujer nunca, menos de una mamá”. Hace unas cuantas horas, William publicó una historia con un profundo mensaje: “Todo mundo parece tener una idea clara de como los demás deben vivir sus vidas, pero no tienen ni idea de como vivir la suya”.

William Levy celebra noticia: Elizabeth Gutiérrez le da fin a los rumores

Luego de la separación de William Levy con su esposa Elizabeth Gutiérrez, la actriz decidió usar sus redes sociales para acabar con todos los rumores. Compartió un mensaje donde habló sobre su relación actual con el cubano, dejando en claro que solo ellos saben la verdad de lo qué pasó en su matrimonio.

“Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones. Incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y cuestionando sus personalidades y valores!! “William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre!! enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres… Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos… no hay culpable en esta situación!!! no me alegro de ataques a su persona… no lo agradezco!!”, aclaró.

Fue hace unas semanas que la pareja decidió terminar su relación de 20 años, de la cual nacieron sus dos hijos: Christopher Alexander y Kailey Alexandra.” Informó Agencia Reforma