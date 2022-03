“Yo nunca he tenido comunicación. La verdad, con el que siempre he tenido comunicación ya de adultos… de chicos pues sí nos hablábamos todos. Digo, obviamente cuando veo en un evento a Gerardo o Alejandro, los saludo con mucho cariño, pero con el que sí hablo por teléfono es con Vicente. Contó al programa ‘De Primera Mano’.

Pablo Montero Vicente Fernández: “Se me hace un nudo en la garganta”

Además de que Pablo Montero esté firme con su postura, defendiendo a su personaje, confesó que le decidió mandar algunas partes de la serie a Fernández, y lo que le dijo fue sorprendente, pues a comparación de la posición en la que está Cuquita, le dio mucho gusto su reacción.

“Le he mandado escenas, le he mandado canciones, y la verdad que me ha dicho: ‘¿Sabes qué viejo? Es que‚ la verdad, se me pone la piel chinita, se me hace un nudo en la garganta’, me ha dicho cosas muy bonitas”, contó Pablo Montero al programa ‘De Primera Mano’. (VIDEO)