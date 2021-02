EN EXCLUSIVA: José Eduardo Derbez presenta su programa “El Pedcast”

El hijo de Eugenio Derbez habla en exclusiva para Mundo hispánico sobre su nuevo proyecto

Este nuevo podcast está disponible en estas plataformas

EN EXCLUSIVA: José Eduardo Derbez presenta su programa “El Pedcast”. El hijo de Eugenio Derbez habla en exclusiva para Mundo hispánico sobre su nuevo podcast, donde además reveló si hay competencia o celos con sus hermanos Aislinn y Vadhir, también si incursionará en el cine para adultos y si reunirá a sus papás (Eugenio Derbez y Victoria Ruffo) para un programa.

Pitaya Entertainment acaba de lanzar el podcast “El Pedcast” con José Eduardo Derbez, el nuevo proyecto del reconocido actor mexicano.

El Podcast esta disponible en las plataformas: Pitaya.fm, Apple, Spotify, Amazon Music & YouTube. Y cada miércoles pueden escuchar un episodio nuevo. “El nombre salió de la peda, es un programa para echar el trago, para platicar con gente que tiene profesiones distintas, nació porque de repente yo viví muchos podcasts que eran de amor y paz, pero el pedcast está padre porque aprendes cosas diferentes”, dijo para Mundo Hispánico.

En la primera semana de estreno, El Pedcast estuvo en el número #78 en las listas de entrevistas de comedia de EE. UU. y en el lugar #89 en las listas generales de Apple para México y en un impresionante #3 en la categoría de entrevistas de comedia mexicana.

Además contó su experiencia de haber platicado en su programa con el productor de Sexmex, la primera productora de cine porno en México, “hay una parte donde dice que quería ser sacerdote, es un gran cambio y terminar en la industria porno, y así pasa terminas en algo totalmente opuesto a lo que querías”, contó.

Pero eso no fue todo, pues reveló que incursionará en la industria del entretenimiento para adultos: “incluso hasta me invitó a dirigir una escena de su próxima película, puede ser que sí, no te sabría decir, si lo acepto, vamos a ver qué tal nos va, pero (actuar) no, nada más a dirigir”, dijo entre risas.

José Eduardo también comentó que no descarta invitar a sus papás a su programa, a Victoria Ruffo y a Eugenio Derbez, “claro que sí, estaría increíble llevarlos y grabar, habrá que ver si aceptan, habrá que ver si se puede los dos juntos… no sé, tendríamos que checarlos”.

En cuanto a los políticos no le gustan, pero dice que le gustaría llevar a su programa dice que a Trump: “a Trump por toda la controversia sería interesante”.