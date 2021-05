¿Te imaginas ganar 14 mil dólares por semana? La empresa de Texas, Sisu Energy lo hace posible y ahora está buscando que personas la hagan de chofer de trailer debido a la alta demanda que están teniendo conforme se van recuperando las actividades después del ‘paro’ ocasionado por la pandemia de COVID-19.

Conforme se va recuperando la economía y las actividades comienzan a arreciar de nuevo en todo el mundo, especialmente en EEUU, ahora son pocas las personas que fungen como chofer de trailer que se dedican a cargar productos como gasolina u otros objetos que deben transportarse por toda la nación.

“No solamente va a ser gasolina, no solamente va a ser madera. Estamos hablando de todo tipo de productos y abastecimientos como ropa, comida, papel de baño, entre otros”, fueron las palabras del fundador de la empresa de Texas, Sisu Energy que está a la búsqueda de un número amplio de chofer de trailer.

¿Dónde puedes aplicar para ganar 14 mil dólares mensuales en dicha empresa de Texas?

“Las compañías de seguro no te van a asegurar si no tienes mínimo 25 años de edad, si no cuentas con por lo menos dos años de experiencia. Así que a los nuevos choferes o a las personas más jóvenes que quieran aplicar, estas oportunidades aún no están abiertas para ellos”, precisó Grundy.