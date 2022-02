Salen los supuestos ‘verdaderos culpables’ del caso de Rogel Aguilera Mederos

“Nuestra posición y nuestra preocupación es que el proceso (contra Aguilera Mederos) en el sistema judicial aún no había terminado”, dijo Dougherty. Además, Rubinstein y Dougherty sugirieron que Polis actuó sobre la base de “peticiones y encuestas en línea, y de tuits”, en referencia a una iniciativa en el sitio Change.org.

Documentos obtenidos por la cadena local de noticias, señalan que la empresa no investigó ‘a fondo’ la situación de Rogel Aguilera Mederos antes de asignarle una ruta tan transitada cómo la I-70. El caso del camionero hispano robó la atención de la prensa nacional e internacional por la severa condena.

La cadena local citó a Mike McCormick, un abogado texano que aseguró que Rogel Aguilera Mederos no debió estar conduciendo el tráiler en primer momento. “Las personas que lo pusieron en ese camión o permitieron que ese camión estuviera en la carretera no hicieron su trabajo”, dijo el hombre a la cadena local de noticias.

La dueña de la empresa habló y confesó lo que no debió hacer Rogel Aguilera Mederos

Según el medio local, el abogado Mike McCormick tras el accidente, contactó a la dueña de “Castellano 03 Trucking”, Yaimy Galán Segura, quién se entrevistó con el texano. Las documentos del caso y la declaración de la dueña dejaron en evidencia algo ‘estremecedor’ para el caso.

“Él no debería estar en esa montaña”, dijo Yaimy Galán Segura al abogado texano, según reveló 9News, y es que, según la investigación, Rogel Aguilera Mederos no debió haber sido contratado por la empresa, que no se aseguró que el cubano estuviera calificado para el trabajo.