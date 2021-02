De acuerdo a Ximena, la idea es que esta situación de que los hijos mantengan el idioma español no sea una lucha, y que para lograr esto debe ser una necesidad.

“Cuando llegué aquí me di cuenta que habían tantas familias que deciden no enseñar español y que el niño se adapte a hablar solo el inglés, y ya el español aprenderá. Pero el español aprenderá no ocurre, el español hay que enseñarlo y hay que darle su espacio en casa”, resaltó Montilla.

Asimismo, cuenta Ximena que llegó con tres niños a Estados Unidos que habían aprendido inglés porque ella les enseñó en España. “Mi meta era que mantuvieran el español y también el inglés”.

“Si tengo este panorama de tanta gente, y profesionales que deciden no enseñar español esto es un reto y me encanta. Entonces tengo que ver cómo hice yo en España para enseñarles inglés. Cómo aprendí yo el inglés estando en Venezuela, cómo aprendí yo español en casa aunque fuera un país hispanohablante”.

Y ahí fue que Ximena Montilla encontró la respuesta. “Yo aprendí a través del amor, del afecto, del arte, de las tradiciones, aprendí bailando, en el teatro, aprendí leyendo, leyendo y leyendo”.

En este momento es que Montilla se inspira en crear una empresa que se dedique a enseñar a estas familias a enseñar español en casa y “para que esos niños que no aprendieron español y que ya son adultos como yo, puedan hablar español”.

Ximena Montilla ha vivido en Venezuela, Alemania, España y ahora en Estados Unidos, y en estos cuatro países se ha mantenido enseñando los idiomas de español e inglés. “Si yo lo he hecho en cuatro países, ¿por qué otros no lo pueden hacer? Y qué tal si yo diseño clases listas para que cualquier profesional con un nivel alto hablado y escrito en español pueda enseñar español. Entonces fundé clases listas”.

