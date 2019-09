Página

Manny Languasco llegó a Estados Unidos hace 19 años con aspiraciones de un mejor futuro.

Probó en fábricas, cortando pastos y otros trabajos donde la ganancia era de unos 125 dólares a la semana.

“Por mas difícil que uno sienta que las cosas están, si tu tienes fe y buscas ayuda las cosas serán para ti”, cuenta el emprendedor.

En República Dominicana, Languasco trabajaba en un restaurante de hamburguesas. Para ese entonces pensó que su país no le estaba ofreciendo las oportunidades de desarrollo que él esperaba. Fue entonces cuando decidió emigrar a Estados Unidos, pero la realidad le abrió los ojos apenas llegó. “Vine a casa de un amigo y esa noche me dio la noticia de que no podía dormir en su casa”, cuenta el dominicano.

Sin lugar a donde acudir, durmió su primera noche cerca de la basura. “Ese fue un día en que yo abrí los ojos y me di cuenta que dependía de mi si yo iba a tener éxito o no”, relata Languasco. Se mudó a una pequeña habitación del tamaño de un closet, donde solo tenía una cama plegable.

De jornalero a emprendedor

Empezó a trabajar como jornalero, “recuerdo que muchas veces me pagaban y otras veces no me pagaban”. Probó en fábricas, cortando pastos y otros trabajos donde la ganancia era de unos 125 dólares a la semana. Por eso decidió cambiar de empleo. “Me puse a lavar carros de una forma que nadie lo lavaba porque tenía la esperanza de que alguien dijera -Yo quiero que Manny lave mi carro-“.

Y así le pasó. Se topó con el dueño de un Ferrari rojo que un día pidió que fuera él quien lavara su carro. “Yo sabía que ese era el hombre que me iba a ayudar a ser exitoso. Le dije -Steve, a mi me gustaría que me ayudaras a ser exitoso-. Sacó una tarjeta y me dijo -Te veo en la oficina mañana a las 8 de la mañana-“, cuenta.