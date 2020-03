El número de estadounidenses que presentaron nuevas peticiones de apoyo por desempleo aumentó la semana pasada en 70,000, lo que indica que el impacto del coronavirus comenzaba a sentirse con los despidos crecientes en el mercado laboral, reseñó The Associated Press.

El Departamento del Trabajo reportó el jueves que las solicitudes, un buen indicador de despidos, aumentaron en 70,000 con un ajuste estacional de 281,000 la semana pasada.

Tanto el aumento de una semana como el número total de solicitudes estaba muy por arriba de los niveles que se han visto el último año cuando la tasa de desempleo llegó a 3.5%, su nivel más bajo en medio siglo.

Los economistas pronostican un aumento de despidos cuando los esfuerzos para contener la propagación del virus resultan en personas sin trabajo en una serie de sectores, desde restaurantes hasta bares, y aerolíneas y hoteles.

Estados como Ohio ya reportaban grandes saltos en las solicitudes de apoyo por desempleo.

In Ohio, more than 48,000 people applied for jobless benefits during the first two days of this week, the Associated Press reports. The tally during the same period the prior week: just 1,825. https://t.co/gXsKhx9ceg

— WOWT 6 News (@WOWT6News) March 19, 2020