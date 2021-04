Un ex empleado de Walmart fue arrestado después de conducir un auto dentro de una tienda en Carolina del Norte

La policía indicó que el hombre se encuentra bajo custodia y fue acusado de múltiples cargos

Las autoridades dijeron que la tienda había sufrido daños considerables tras en impacto

El Departamento de Policía de Concord en Carolina del Norte arrestó a un ex empleado de Walmart después de conducir un auto dentro de la tienda. El incidente ocurrió el viernes alrededor de las 6:30 de la mañana en la tienda de Thunder Road, cerca de Derita Road cerca de Concord Mills y la Interestatal 85, informó AJC.

De acuerdo con la policía, el ex empleado Lacy Cordell Gentry, de 32 años de edad, condujo un automóvil por la entrada principal de la tienda. Cuando los agentes acudieron a la tienda arrestaron al ex empleado de Walmart sin que este pusiera resistencia, indicó el medio reseñado.

Ex empleado de Walmart descontento conduce dentro de la tienda

La policía dijo que Gentry es un ex empleado de Walmart y que había sido despedido de la tienda la semana pasada. A pesar de que las autoridades no revelaron qué motivó a Gentry a entrar con el auto al establecimiento, piensan que pudo ser ocasionado por estar descontento con la gerencia.

La terapeuta Gigi Hamilton resaltó que “algunas personas no tienen habilidades para controlar la ira” y que no estaba sorprendida de que Gentry haya sido despedido. El ex empleado de Walmart fue acusado de dos delitos graves de asalto con un arma mortal a un funcionario del gobierno, delito grave de allanamiento de morada, dos delitos menores de asalto con un arma mortal y otros cargos relacionados con el daño a la propiedad.