La Oficina del Sheriff de Palm Beach dijo en un comunicado de prensa que Félix Cabrera de 86 años se molestó el viernes 4 de junio por la mañana luego de presionar a su jefe para que no le quitara el que había sido su trabajo durante tanto tiempo, informó The New York Post .

Hispano tendría problemas económicos

Los registros de la cárcel no incluían un abogado para Cabrera. Asimismo, el departamento del alguacil no dio a conocer el nombre de la víctima. Sin embargo informaron que se trataba de un hombre de 67 años del cercano condado de Martin, informó The Associated Press.

Las autoridades dicen que Cabrera buscó trabajar un año más por razones financieras, pero fue rechazado. La cooperativa está compuesta por 44 fincas de caña de azúcar diferentes que operan en aproximadamente 70,000 acres (28,327 hectáreas) en el Área Agrícola Everglades cerca del Lago Okeechobee.