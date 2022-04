Un empleado de feria queda atrapado en el piso de la atracción

Los clientes tratan desesperadamente de ayudarle

El operador suplicó y pidió a gritos durante 15 minutos para que le ayudarán a salir TERROR EN EL PARQUE DE DIVERSIONES. Un empleado de feria queda atrapado en el piso de la atracción, mientras los clientes tratan desesperadamente de ayudarle. De hecho, fueron ellos los que llamaron al 911 para que un equipo de rescate viniera en su auxilio. El pasado viernes, varias personas visitaron el ICON Park en Jacksonville, Florida, con la idea de pasar un rato de diversión, pero en cambio la tragedia les sorprendió cuando un joven operador quedó atrapado dentro de una de las atracciones de la feria y gritaba desesperadamente por ayuda. Empleado de feria queda atrapado en el piso de la atracción Davontai Lee, de 28 años, quedó aplastado por el piso de una de las atracciones de la Feria del Condado de Clay en Jacksonville. El operador suplicó y pidió a gritos durante 15 minutos para que le ayudarán a salir, pero era poco lo que podían hacer las personas que se encontraban en el lugar. Fueron los clientes los que llamaron al 911 apenas se percataron de que el hombre se encontraba en una emergencia. Una vez que Davontai Lee fue liberado con ayuda de los equipos de rescate, fue trasladado a un hospital de la localidad para que pudieran atender sus heridas.

Accidente grabado en video Relia Smiff difundió en su cuenta de Facebook el aterrador video del momento justo en el que el operador queda atrapado y advirtió que no le interesaba ganar fama con la publicación, pero si crear conciencia sobre la situación y tratar de que el video llegara a manos del trabajador. “¡No vayas a la feria! ¡Y no se equivoquen, no estoy publicando esto para obtener me gusta ni comentarios! ¡Por favor, entréguele este video a este joven y/o a su familia!”, escribió la ciudadana a través de sus redes sociales. VER AQUÍ EL VIDEO COMPLETO DEL ACCIDENTE.

Video aterrador La aterradora historia de Davontai Lee quedó registrada en un video que grabó Aurelia Smith con su teléfono. Keirra Peterson, hija de Smith, contó que el operador estaba tratando de recuperar el sombrero de uno de los clientes, cuando los pisos de la atracción lo inmovilizaron “Realmente no esperaba eso, nunca pensé eso desde ese chico la otra semana que se cayó de ese viaje. No pensé que experimentaría otro mal funcionamiento”, contó Peterson sobre un par de malas historias que se han registrado en el mismo ICON Park, apuntó The Sun.

Niño muere en parque de diversión Peterson se refería a la lamentable historia de un niño de 14 años, quien recientemente perdió la vida en una atracción del parque de Florida. De hecho, luego del accidente, funcionarios consideraron que la atracción era peligrosa para el público y la cerraron, recordó el medio. Los abogados de la familia del niño han estado indagando en la posibilidad de que haya sido negligencia de los operadores debido a la talla y peso del menor, que a sus 14 años ya medía 6’5 y pesaba más de 300 libras. Esta todavía continúa siendo una investigación policial activa.

Seguridad en los parques de diversión La seguridad en los parques de diversiones suele ser muy estricta, al igual que las planificaciones de mantenimiento para garantizar el buen funcionamiento de las atracciones mecánicas y evitar así poner en riesgo a los usuarios. Sin embargo, aún hay algunos casos lamentables en los que se han registrado accidentes donde los clientes salen heridos e incluso de algunos que han perdido la vida. Tal es el caso de Sky Bourstani Curtis, una madre que vio aterrorizada cómo a su hijo de cuatro años se le abría de golpe el arnés que lo protegía de una ‘caída libre’ en una famosa atracción de feria. Ella misma cuenta que a su alrededor “todos gritaron” y así fue como los operadores encendieron el botón de emergencia.

‘Caída libre’ La atracción de feria ‘Free Fall’ es una de las más populares, consiste en lanzar a los pasajeros hacia arriba y hacia abajo constantemente, pero pocos segundos antes de que los lanzaran por los aires, los espectadores alarmados alertaron a los operadores sobre la peligrosa situación. Fue así como el pequeño Tristan Curtis salió ileso de la situación en el Sydney Royal Easter de Australia. Finalmente concluyeron que los operadores no habían asegurado bien el arnés del niño, lo que tenían que haber hecho antes de que la atracción comenzará su travesía.

Aterradora experiencia “Mi esposo y yo no éramos lo suficientemente altos para alcanzarlo. Simplemente no le bajaron el arnés, no lo revisaron”, contó Sky Bourstani Curtis sobre la aterradora experiencia que puso en riesgo la vida de su hijo y agregó que “la chica [operadora] detuvo el viaje pero no salió de su cabina, por lo que otro padre terminó haciendo que bajara hacia él”. Otros testigos del peligroso incidente dijo que la persona que operaba la atracción “no tenía idea” de que el menor todavía estaba sin asegurar antes de empezar el juego, informó The Sun. Empleado de feria queda atrapado en el piso de la atracción.