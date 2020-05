Aplauden a empleado de Costco por correr a un cliente que se negó a cumplir una sencilla norma de seguridad en tiempos de coronavirus: usar mascarilla.

En las redes sociales se ha vuelto viral un video en el que se ve a un empleado de la cadena de tiendas Costco solicitarle a un cliente que se retire porque no estaba usando mascarilla, una medida de seguridad implementada por el establecimiento para evitar la propagación del Covid-19 en sus instalaciones.

Cotsco es uno de los establecimientos en Estados Unidos que está pidiendo a sus clientes el uso de tapabocas.

A algunos puede causarles molestia, pero simplemente cumplen la normativa para poder ingresar y hacer sus compras.

Sin embargo, este cliente decidió desafiar al empleado y en su afán por demostrar que tenía la razón decidió grabar un video.

Aunque no contaba con que el trabajador mantuviera la cordura, explicara a la cámara la situación y con total tranquilidad hiciera cumplir las normas de la empresa para la que trabaja.

“Vas a hablarle a mis más de 3,000 seguidores en Instagram, la mayoría de esta zona”, empieza amenazando el cliente al encender la cámara de su teléfono.

“¡Hola a todos! Trabajo en Costco y le estoy pidiendo a este hombre que se ponga una mascarilla porque esas son las políticas de nuestra empresa”, dijo el trabajador.

“No lo voy a hacer porque estamos en un país libre”, le respondió el hombre.

El empleado de Costco tomó el carrito de compras del señor y le dijo: “no es bienvenido aquí, tiene que irse, muchas gracias”.

Mientras tanto, el hombre continuó haciendo tomas del resto de las personas que también hacían sus compras en el local y molesto terminó diciendo: “Se va con todas mis cosas porque no soy una jod** oveja”.

Luego de que el video corriera por las redes sociales, Tison, como se llama el empleado de Costco, recibió un enorme apoyo de la gente por hacer las cosas “correctamente”

“Me estoy registrando para ser miembro de #Costco. Así es como se hace”, escribió el comediante Elon James.

“Orgulloso de ser miembro de #Costco … Gracias por apoyar la salud y el bienestar de su personal y clientes!!!”, le respondieron.

