Empleadas de Hooters denuncian nueva vestimenta

Las trabajadoras no están conformes con los nuevos uniformes

“Ya no hay nada que te cubra con estos uniformes”

Empleadas Hooters nuevo uniforme. Mucha molestia están sintiendo las empleadas del restaurante Hooters conocido normalmente por las sensuales trabajadoras que atienden a los comensales de una manera muy atrevida, luciendo una vestimenta bastante corta, ya que están inconformes con el nuevo uniforme de las mujeres.

Las chicas Hooter denunciaron en las redes sociales los nuevos uniformes otorgados que vienen bastante reducidos y no dejan nada a la imaginación. Los nuevos pantalones que deben utilizar las empleadas son demasiados cortos y no fueron del agrado de las chicas en esta ocasión, según New York Post.

Empleadas de Hooter molestas por nuevo uniforme

Fue desde el pasado 4 de octubre cuando comenzó a implementarse este nuevo uniforme para las meseras de Hooters, si bien los pantaloncillos ya eran demasiados cortos, el nuevo loes aun más. Las mujeres decidieron mostrar su enojo en TikTok con videos mostrando el viejo y nuevo short.

El enojo de las chicas se debió gracias a que estos pantaloncillos nuevos deja al descubierto sus retaguardias sin dejar nada a la imaginación. Incluso una camarera de 22 años modelo en su perfil de red social la vestimenta que se le fue otorgada y dijo: “¡Oh, mira, un calzoncillo!”.