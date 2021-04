“Me sorprendió mucho”

La joven no lo esperaba y comentó: “De hecho, me sorprendió mucho”. Ella no había regresado el dinero para obtener algo a cambio, así que también se sintió agradecida. “No lo devolví para esperar una recompensa. No lo devolví para esperar nada. No esperaba estar en las noticias. No esperaba que nada de esto llegara hasta el final a diferentes estados y diferentes países. Solo quería hacer lo correcto”, agregó.

Le preguntaron que pensaba hacer con el dinero, a lo que respondió que tiene pensado pagar algunas facturas pendientes y sorprender a su hija con algo agradable. Empleada de Goodwill encuentra $ 42,000 en una caja de donaciones.