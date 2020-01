Página

Una empleada de la aerolínea Delta murió por disparos de balas en el Aeropuerto Hartsfield-Jackson, de Atlanta.

Alexis Reed, de 30 años y baleada varias veces, fue encontrada en un estacionamiento, dijo la Policía en un primer informe.

El incidente está siendo investigado como un homicidio, aseguraron las autoridades a los medios.

Una empleada de la aerolínea Delta, que fue encontrada gravemente herida de bala en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, de la ciudad de Atlanta, murió en un hospital cercano al cual había sido llevada de emergencia.

A Delta Airlines worker died after being found shot in an Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport employee parking lot Sunday night, the company said in a statement. https://t.co/co6wj8zXye — CNN Business (@CNNBusiness) January 27, 2020

En la noche del domingo, Alexis Reed, de 30 años, fue hallada en uno de los parqueos para empleados del Aeropuerto Hartsfield-Jackson con heridas ocasionadas por disparos, por lo cual fue trasladada a una institución de salud cercana, donde más tarde falleció.

NEW DETAILS: Police ID Delta employee fatally shot in staff lot near Atlanta airport. Latest here: https://t.co/Euhe7CB7sV. pic.twitter.com/WSeRoMUfZO — WSB Radio (@wsbradio) January 27, 2020

Medios locales, citando a fuentes policiales, aseguran que la víctima habría recibido disparos en varias ocasiones, pero aún se desconocen las causas. “Este incidente está siendo investigado como un homicidio. No hay sospechosos bajo custodia en este momento”, dice la declaración, según CNN.

Entretanto, la compañía emitió un comunicado lamentando los hechos. “Compartimos nuestras más profundas condolencias con familiares y amigos. Delta está llevando a cabo una investigación, en asociación con las fuerzas del orden”, dijo Delta Airlines, cuya base está situada en Atlanta.

Según el Atlanta Journal-Constitucion, Reed trabajaba como agente de rampa. “El estacionamiento solo es accesible para los empleados de Delta y está ubicado en Camp Creek Parkway, cerca del Centro Internacional de Convenciones de Georgia”, asegura el rotativo.