En esta oportunidad, Mundo Sabor te enseña cómo preparar empanadas fritas de carne de molida con harina de maíz.

Lo primero que debes hacer es cocinar el picadillo de carne molida que será el relleno de la rica empanada.

En esta versión de empanada, el ají picante invadirá tu paladar.

Empanadas-fritas-de-carne-molida En los países latinoamericanos, la preparación de las empanadas fritas de carne molida es diferente, pero sin perder su rico sabor.

Venezuela, Argentina, Colombia y Perú tienen sus propios secretos a la hora de cocinar empanadas fritas de carne molida, debido a la incorporación de otros alimentos que la hacen irresistible al paladar como el ají picante.

En esta oportunidad, Mundo Sabor te enseña cómo se preparan las empanadas fritas de carne molida formadas con masa de maíz blanco que mayormente se consume para el desayuno o en la cena.

Foto/ Captura MH

La preparación se debe realizar en tres fases, basándose en uno de los métodos tradicionales en la cocina familiar.

¿Cómo se prepara el picadillo?

El primer paso consiste en cocinar un rico picadillo a base de carne molida de res, para esto, se debe reunir sus principales ingredientes:

2 cucharadas de mantequilla

1 taza de cebolla picada

Una taza de pimentón verde picado en pequeños trozos

4 ajos de dientes

2 ajíes picados

Sal y pimienta

½ cucharada de paprika

Orégano

Carne molida

Foto/ Captura MH

Coloca un poco de aceite de oliva en un sartén con el fin de sofreír todas las verduras y los condimentos para darle forma al picadillo.

A los pocos minutos se añade la carne molida y dejar cocinar por un lapso de 15 minutos a fuego alto, de esta forma completamos el relleno de lo que será la empanada frita de carne molida.

¿Cómo preparar la masa fina?

Después de preparar el picadillo de carne molida, se crea la masa de harina precocidad, para ellos necesitamos:

Un bol

Caldo de verdura

Sal

1 cucharada de manteca de cerdo

Harina de maíz

En esta segunda fase, se colocará el caldo de verdura o si prefieres agua, sal, la cucharada de manteca de cerdo y poco a poco se va introduciendo la harina de maíz en un bol.

Foto/Captura MH

Todos estos ingredientes se mezclan por varios minutos hasta formar una masa consistente.

Tercer procedimiento

Este tercer paso consiste en darle forma de media luna a la empanada, para eso seleccionamos un puño de masa para aplanarla con las yemas de los dedos o con la ayuda de un aplastador.

Al tener la masa fina, se coloca el picadillo de carne previamente cocinado y luego arropamos con el otro tramo de la masa todo el relleno para formar la media luna, la cual será colocada en un sartén para freír la empanada.

¡Viste que fácil es!, ahora es tu turno de demostrar tus cualidades culinarias y dejar a más de uno sorprendidos.

