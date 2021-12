Un recorrido por la vida de la joven esposa de ‘El Chapo’ Guzmán

Apenas había cumplido la mayoría de edad cuando se casó con el capo mexicano

La vida de lujos que vivó Coronel terminó abruptamente cuando fue capturado ‘El Chapo’ ¿UNA VIDA SIN ‘SACRIFICIOS’? Emma Coronel, pasó de ser una joven concursante de un certamen de belleza a convertirse en una de las ‘princesas del narco’ más reconocidas, mundialmente. La joven, tenía tan sólo 17 años cuando conoció a Joaquín Guzmán Loera y comenzó a sostener una relación con el hombre 34 años mayor que ella. En diversas entrevistas, la mujer, de 31 años, ha confirmado como inició la historia de amor con el narcotráfico más reconocido de México. Pero, después de ser detenida en Estados Unidos se informó el verdadero papel que tenía la esposa de ‘El Chapo’ en el Cártel de Sinaloa y la participación que tuvo en el momento en que escapó de la prisión de México. LA REINA DE BELLEZA Los medios de comunicación, comenzaron a mencionar a Emma Coronel cuando se dio a conocer el polémico matrimonio que contrajo con Joaquín Guzmán Loera. Coronel, sobresalió al concursar en el Festival del Café y la Guayaba, en México. Tan solo era una joven, de 17 años, cuando conoció a ‘El Chapo’ y “cayó” enamorada del hombre, que en ese momento tenía 51 años. Fuentes dicen que desde el primer instante, Guzmán Loera le llamó la atención la joven concursante en el certamen de belleza y negoció con los jueces para que la joven obtuviera el primer lugar. De ahí, comenzaron a ser ‘amigos’ y posteriormente, tener una relación sentimental que terminó en matrimonio. Aunque es una historia “normal”, lo raro fue que ocurrió en menos de un año.

"Yo diría que lo que me convenció fue su forma de hablar, cómo me trató, la forma en que empezamos a llevarnos bien, primero como amigos y de ahí salió todo lo demás", mencionó en aquel momento la mujer. Emma Coronel, nunca imaginaría que terminaría pidiendo clemencia ante un juzgado en Estados Unidos y para poder volver a ver a sus hijas.

Tras contraer matrimonio con el capo mexicano, en Durango, la joven reina de belleza tuvo un cambio de 360 grados y tuvo que adaptarse a su nueva vida como "la princesa del cártel", como algunos le denominaron. Ya no era una novia más, en la lista del jefe del Cártel de Sinaloa, sino que ahora estaba entremezclada en los negocios familiares y pasó a ser pieza fundamental. Emma Coronel, a los 18 años, ya se estaba enfrentando a un mundo de lujos y riquezas como ningún otro, pero también a la posibilidad de ser asesinada o arrestada por mantener un vínculo tan cercano, con una de las personas más buscadas en México y en el mundo entero. Ahí comenzaría la verdadera vida de Coronel.

Uno de los rumores que más ha llamado la atención sobre la historia de Emma Coronel, es que la joven provenía de una familia donde el narcotráfico era parte. Algunos medios, han llegado a asegurar que su padre, un agricultor de la zona, se dedicaba a cultivar marihuana y amapola de opio, mientras que su tío era el narcotraficante Ignacio "Nacho" Coronel, uno de los hombres más confiables de El Chapo, según The Sun. Aunque nunca se ha llegado a confirmar, varias fuentes han mencionado que Joaquín Guzmán Loera conocía a Emma Coronel desde una edad más temprana y sólo esperó el momento correcto para acercarse a la joven, en ese entonces de 17 años. La historia de Coronel y 'El Chapo' está llena de altibajos y misterios, que aún pasando el tiempo no han podido confirmarse.

Poco después del polémico matrimonio, no solo por la gran diferencia de edad, sino también por el hombre con el que había contraído matrimonio, Coronel llamó la atención en el 2011 cuando se dio a conocer que había cruzado la frontera para dar a luz a gemelas en un hospital de Estados Unidos a quienes llamó Emaly Guadalupe y María Joaquina. Tras su nacimiento, aseguró una vida de multimillonaria que, hasta el momento, había pasado por desaparecida. Año tras año, comenzó a sobresalir por las lujosas fiestas de cumpleaños. Una de las más reconocidas, fue la fiesta que realizó con temática de Barbie y que costó medio millón de pesos mexicanos, destacando por el gran lujo que se observó en las redes sociales.

La suerte no siempre estaría del lado de 'El Chapo' Guzmán. Fue en el año 2019, cuando fue extraditado a Estados Unidos a una prisión de alta seguridad y emprendió su 'infierno'. Tras varios intentos de arresto y diversos escapes, ya no había forma en que pudiera "librarse" de las autoridades y pagar por los delitos cometidos; aunque parecía ser el fin de Guzmán, era el inicio de una vida donde las cámaras solo enfocarían a Emma Coronel. Cada semana, Emma aparecía ante las cámaras de los noticieros o medios de comunicación, luciendo impecable. No le importaba la atención, más bien la gozaba y dejaba que la entrevistaran por diversos programas; ella, mencionaba que se sentía tranquila ante los cuestionamientos y no dudaba de su marido. No le importó escuchar los testimonios de las ex parejas de 'El Chapo' y lucía orgullosa el título de esposa. Y sin que nadie lo notara, tomó las riendas del narco.

De figura de televisión a la prisión Fue en ese mismo año, cuando Emma Coronel llamó más la atención de los medios. La mujer, había aceptado unirse a un reality show de VH1 llamado “Cartel Crew”, donde filmó una escena con el hijo de un narcotraficante colombiano en un yate; un año más tarde, realizaría campañas de diseños de moda y prestaría su rostro para convertirse en una modelo excepcional. Parecía que la vida le estaba sonriendo, hasta que fue arrestada por transportar drogas al territorio americano. Ella, fue detenida en febrero en el Aeropuerto Internacional Dulles en Virginia, informó The Sun. Desde ese momento, han sido unos largos meses donde la mujer se ha enfrentado a juicios y se declaró culpable de los cargos.

¿Pidió perdón? Tras un par retrasos por parte de la corte, por fin se llevó a cabo la sentencia de Emma Coronel. La mujer, de 32 años, se hizo conocida tras contraer matrimonio con Joaquín Guzmán Loera cuando tenía 18 años; de esa relación, nacieron las gemelas Emaly y Maria Joaquina. Y fue por sus hijas, que pidió perdón por los ‘errores’ que cometió en el pasado y la clemencia de no pasar ‘toda su vida’ en prisión. La mujer, cooperó con el órgano de justicia y ofreció la información sobre las actividades delictivas que cometió mientras estaba en constante contacto con su marido y le apoyó a escapar. Emma Coronel, tomó la palabra del estrado y se disculpó por las actividades ilícitas que realizó y sobre todo, por si había cometido algún error contra los ciudadanos de ese país.

¿Le dio un mensaje especial el juez? Después de proclamar la sentencia que la condenaría a tres años de prisión, el juez le dedicó un par de minutos a Emma Coronel y le solicitó que a sus hijas no las ‘envolviera’ en el mismo mundo del narcotráfico donde ella había ‘crecido’; le deseó buena suerte y se despidió de la mujer, esperando que la ‘lección’ de estar en prisión sirviera para que nunca más se viera separada de sus gemelas, según The Associated Press. “Le deseo buena suerte”, le dijo el juez Contreras a la esposa de “El Chapo” tras pronunciar la sentencia. “Espero que pueda criar a sus gemelas en un ambiente diferente del que ha experimentado hoy. Buena suerte”, finalizó el juez ante el jurado y los medios de comunicación que se encontraban en el lugar. Ella sólo asintió, estando de acuerdo con las palabras que le dedicó el juez Contreras.

¿Qué dijo Emma Coronel al juez? De acuerdo con Milenio Noticias, Emma Coronel tomó la palabra y le dedicó un par de palabras al juez que se encontraba dictaminando el caso en su contra. La mujer, destacó que le otorgaran el perdón y no dejaran a sus hijas ‘sin un padre más’; además, pidió que no le juzgaran por estar casada con Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como ‘El Chapo’, pero sobre todo pidió disculpas por el daño que le hizo a su familia. “Con todo respeto me dirijo a usted, quiero expresar mi más sincero arrepentimiento por el daño que pude haber causado. Me disculpo con los habitantes de este país y como también soy norteamericana, me siento aún más avergonzada. Sé que para usted puede ser complicado comprender el hecho de que soy esposa de Joaquín Guzmán, y por eso se siente en la obligación de ser un poco más duro conmigo, pero le ruego que no lo haga“, dijo la mujer en medio de la audiencia, según Milenio Noticias.

Pidió disculpas a su familia En medio de sentencia, la mujer pidió disculpas hacia su familia y mencionó que se sentía profundamente avergonzada por las acciones que había realizado en su contra. Ella, mencionó que sus padres fueron las personas que le habían enseñado a responsabilizarse de sus acciones y por ello, se encontraba en ese lugar pidiendo disculpas por las actividades que realizó en contra de la nación al transportar drogas y ayudar a su marido. “Me duele mucho el sufrimiento que le he causado a mi familia por esta situación. Mis padres me enseñaron gratitud y honestidad respeto, pero también a ver mis errores y responsabilizarme por ellos”, dijo Emma Coronel e informó Milenio Noticias. Después de esas declaraciones, fue cuando pidió clemencia por ella y sus hijas.