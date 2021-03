Emma Coronel está sufriendo en prisión

La esposa del Chapo Guzmán permanece aislada y sin lujos

“Se la pasa con mucho frío, solamente tiene una cobija muy finita”

Todo parece indicar que la esposa del Chapo Guzmán, Emma Coronel, no la está pasando nada bien en la cárcel, ya que según sus abogados tiene 15 días recluída, aislada y sin nada de lujos, de acuerdo con portal Imagen Radio.

En el Centro de Detenciones de Adultos William G. Truesdale, de Alexandria, hay ciertas reglas internas que muchos no conocen para que los reos no la pasen nada bien dentro de este centro de reclusión.

Según palabras de una de las abogadas de Emma Coronel, a la ex modelo no le permiten bañarse a diario, incluso dice que la semana pasada duró 4 días sin poderse darse una ducha, además de que nunca se les apaga la luz, por lo que se les dificulta dormir.

“Se la pasa con mucho frío, solamente tiene una cobija muy finita. Ella pide que le den otra cobija, no se la quieren dar, no le quieren dar chamarra, no le quieren dar abrigo, nada para que ella pueda sentirse más caliente”, afirmó Mariel Colón, una de las abogadas de la esposa del narcotraficante.

Durante el tiempo que Coronel ha estado recluida, no le han permitido recibir ninguna visita: “Y lo más grave es que aún no ha podido hablar con sus niñas”, mencionó la abogada.

También se dijo que a los internos les dan tres comidas al día, luego les entregan un vaso de plástico para beber agua y para que lo usen cuando se cepillen sus dientes.

Otras de las reglas es que cuando se define su situación, los reos tienen derecho a una hora de llamadas gratis; sus familiares les tienen que depositar dinero para poder comprar objetos que venden al interior de la prisión; incluso puede subscribirse a un diario.

Pero el caso de Emma Coronel es muy distinto, ya que ella sigue aislada, y ni siquiera le permiten ni adquirir agua embotellada, afirmó una de sus abogadas.

